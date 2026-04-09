Việt Nam không có chính sách trợ cấp gây dư thừa công suất

Liên quan đến việc Hoa Kỳ mở 2 cuộc điều tra với 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, Bộ Công thương khẳng định Việt Nam không có trợ cấp gây dư thừa công suất, đang phối hợp cung cấp thông tin. Dự kiến hoàn tất 6 vòng đàm phán thuế.

Chiều 9-4, tại họp báo thường kỳ quý 1-2026, Bộ Công thương thông tin về việc Hoa Kỳ khởi xướng 2 cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, liên quan tình trạng dư thừa công suất tại 16 nền kinh tế và lao động cưỡng bức tại 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Quang cảnh họp báo của Bộ Công thương, chiều 9-4. Ảnh: PHÚC HẬU

Bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) cho biết, phạm vi điều tra rộng, áp dụng với nhiều đối tác thương mại, bao gồm cả Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Theo bà, việc điều tra không chỉ áp dụng với các nền kinh tế đang phát triển mà còn bao phủ cả các nền kinh tế phát triển có độ mở cao.

Bộ Công thương cùng các bộ, ngành liên quan đang duy trì trao đổi với phía Hoa Kỳ, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra. Đại diện Bộ Công thương khẳng định, các chính sách của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở hội nhập kinh tế quốc tế, vận hành theo cơ chế thị trường và không có chính sách trợ cấp nhằm tạo dư thừa công suất để xuất khẩu.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, thông tin tại họp báo

Thông tin thêm về diễn biến liên quan, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Việt Nam và Hoa Kỳ đã hoàn thành 6 vòng đàm phán về thuế. 2 bên có mức độ đồng thuận cao, song vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục trao đổi.

Hiện Hoa Kỳ tạm thời áp dụng mức thuế chung 10% đối với tất cả các quốc gia trong thời hạn 150 ngày theo Điều khoản 122. Đây là mức điều chỉnh giảm so với một số mức thuế trước đó. Theo quy trình điều tra Mục 301, thời hạn để các bên nộp phản hồi là ngày 15-4-2026.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chủ động tham gia và chuẩn bị nội dung phản hồi nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và doanh nghiệp.

Mexico điều tra chống bán phá giá đối với nhựa PET từ Việt Nam và Malaysia Ngày 9-4, thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết, Bộ Kinh tế Mexico đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với nhựa polyester resin (PET) xuất xứ từ Việt Nam và Malaysia. Nguyên đơn là Công ty Alpek Polyester Mexico và Công ty Indorama Ventures Polymers Mexico. Theo thông báo, lượng PET nhập khẩu từ các nước bị điều tra tăng và có giá thấp hơn giá trị thông thường, có khả năng gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa Mexico. Thời kỳ điều tra từ 1-7-2024 đến 30-6-2025. Thời kỳ xác định thiệt hại từ 1-7-2022 đến 30-6-2025. Các bên liên quan có 23 ngày làm việc để đăng ký tham gia, thời hạn nộp thông tin và trả lời bảng câu hỏi là ngày 19-5-2026. Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi vụ việc, chủ động phối hợp cung cấp thông tin để được hỗ trợ.

