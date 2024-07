Bà Rịa - Vũng Tàu: Công ty Hóa dầu Long Sơn đóng góp hơn 75 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tổ chức hiến máu nhân đạo

Chương trình thu hút khoảng 200 cán bộ, nhân viên của LSP và người dân xã Long Sơn (TP Vũng Tàu) đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP cho biết, đơn vị luôn nỗ lực hoạt động kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững và trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Công ty tin tưởng sự thành công lâu dài của doanh nghiệp phải gắn liền với an sinh và thịnh vượng của cộng đồng địa phương.

Kể từ khi thành lập đến nay, LSP đã đóng góp hơn 75 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt là người dân ở khu vực xã đảo Long Sơn. Các hoạt động an sinh xã hội của LSP tập trung vào 6 nhóm chính gồm: kế thừa di sản văn hóa truyền thống địa phương, chăm sóc sức khỏe và nâng cao phúc lợi cộng đồng, bồi dưỡng thế hệ trẻ, sáng kiến thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường.

