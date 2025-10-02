Bắc bộ, Trung bộ mưa lũ dồn dập, cấp tập khắc phục thiệt hại

Sau khi bão số 10 đi qua, nhiều địa phương ở Bắc bộ và Trung bộ vẫn chìm trong ngập lụt, nghiêm trọng nhất là Tuyên Quang với trận lũ lịch sử trên sông Lô, hàng ngàn hộ dân phải sơ tán. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh tương tự, thiệt hại nặng nề, chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương ứng cứu, khắc phục.

Ngày 1-10, thời tiết ở miền Bắc đã cải thiện so với 2 ngày trước đó. Hà Nội đã tạnh ráo, chỉ còn xuất hiện mưa cục bộ, một số tuyến đường và khu dân cư vẫn bị ngập đến ngập sâu.

Lũ lịch sử trên sông Lô

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết, trong ngày 1-10, nước lũ trên sông Hồng, sông Mã và sông Cả ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã rút chậm. Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, nhiều khu dân cư ven sông Hồng thuộc phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) và hàng loạt xã ven sông Bằng (tỉnh Cao Bằng) vẫn ngập sâu.

Ngày 1-10, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân trong một gia đình ở xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) bị vùi lấp

Nghiêm trọng nhất là tỉnh Tuyên Quang. Từ đêm 30-9 đến ngày 1-10, mưa như trút kết hợp nước lũ đổ dồn về từ thượng nguồn sông Lô nên hàng chục xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chìm trong biển nước đục ngầu. Theo phản ánh của người dân, đây là trận lũ lịch sử trên địa bàn sau 30 năm.

Tâm điểm ngập lụt là khu vực phía Bắc tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang trước đây). Từ bến xe Hà Giang đến Quảng trường 26-3 ở trung tâm các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, các xã Thanh Thủy, Vị Xuyên… đều chìm trong nước. Những khu dân cư ở ven sông Lô, nước lũ dâng lên mái nhà cấp 4, ngập lưng tầng 2 của những ngôi nhà nhiều tầng. Theo thông tin từ Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Tuyên Quang, mực nước sông Lô lên mức lịch sử, đo tại Trạm thủy văn Tuyên Quang đã vượt 25,5m từ sáng 1-10 và dự báo đạt đỉnh lũ 26,5m vào tối 1-10.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, có 4.311 ngôi nhà bị ảnh hưởng và hơn 1.700 hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp. Bên cạnh đó, có 2.033 nhà bị cô lập và 61 nhà nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Trên khu vực cao nguyên đá, UBND xã Mèo Vạc phải ra thông báo tạm dừng hoạt động du lịch bằng thuyền trên sông Nho Quế và ở các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, 41 xã, phường đã bị ngập sâu 1-3m, có nơi hơn 4m. Trước đó, vào ngày 30-9, tại xã Lũng Cú đã xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp 4 nạn nhân cùng một gia đình mất tích. Đến ngày 1-10, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương cứu hộ.

Ngày 1-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau. Bộ Xây dựng, Bộ Công thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành chỉ đạo rà soát, chủ động điều tiết bảo đảm đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa; quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá.

Tại tỉnh Cao Bằng, tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi lũ quét và sạt lở xảy ra trên công trường tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, làm nhiều công nhân thiệt mạng và mất tích. Chính quyền tỉnh đã phối hợp cùng quân đội, công an huy động tối đa lực lượng và phương tiện cứu hộ.

Thông tin từ tỉnh Phú Thọ, mưa bão làm hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, gần 3.400 người phải sơ tán. Diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị ngập úng hàng ngàn héc-ta. Nhiều tuyến đê, bờ bao bị sạt lở, một số khu dân cư bị cô lập do vỡ đầm và lũ ống.

Thanh Hóa, Nghệ An vẫn chìm trong lũ lụt

Đến chiều 1-10, nhiều vùng ven sông Bưởi (Thanh Hóa) vẫn chìm trong biển nước, nhiều thôn xóm bị cô lập, việc tiếp tế phải nhờ thuyền. Tại xã Kim Tân, 38/48 thôn với hơn 2.200 hộ dân bị ngập, trong đó 24 thôn hoàn toàn bị chia cắt. Chính quyền, công an, quân đội đã sơ tán gần 7.700 nhân khẩu đến nơi an toàn. Người dân cho biết lũ lần này dâng cao hơn hẳn so với sau bão số 5, nhiều nhà nước ngập tới tầng hai.

Ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Thạch Thành, thông tin, mực nước lũ trên sông Bưởi đã đạt 14,33m, vượt lũ lịch sử năm 2007. Hơn 1.700 hộ dân tại đây ngập sâu, nhiều đê bao bị tràn. Tại Thanh Hóa, nước sông Chu và sông Cầu Chày dâng cao đã tràn qua đê bao Hón Sậu (xã Thọ Lập).

Tại Nghệ An, nhiều xã như Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành… cũng ngập nặng. Ở xã Nghĩa Hành, 21/21 xóm bị ngập, trong đó 17 xóm ngập sâu 6-8m; toàn xã mất điện, liên lạc gián đoạn. Xã Hưng Nguyên Nam có 4 xóm bị cô lập hoàn toàn; hơn 1.000 hộ dân với khoảng 4.000 người đã được sơ tán. Ở xã Lam Thành, nhiều thôn chìm trong nước 3 ngày liền mà chưa có dấu hiệu rút. Sáng 1-10, tuyến đê sông Vinh (phường Trường Vinh, Nghệ An) vỡ 6m, nước tràn vào khu dân cư. Theo thống kê sơ bộ, đến chiều 1-10, Nghệ An có 1 người chết, 11 người bị thương; gần 50.000 ngôi nhà tốc mái, hơn 4.400ha lúa, 7.100ha hoa màu và 4.800ha cây trồng lâu năm hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 1.627 tỷ đồng.

Biển Đông sắp có cơn bão mới Ngày 1-10, các mô hình dự báo khí tượng quốc tế cùng cảnh báo: một vùng thấp mang ký hiệu #93W trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 và có thể mạnh lên tới cấp 12 (tương tự cấp bão số 10 - Bualoi). Trong 2-3 ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông cần đề phòng thời tiết xấu, gió mạnh cấp 12 giật cấp 14 tại nơi tâm bão đi qua. Trưa và chiều 1-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng - thủy văn quốc gia đã chính thức phát cảnh báo về áp thấp nhiệt đới này.

Tại Hà Tĩnh, bão số 10 khiến 1 người tử vong, 17 người bị thương; gần 91.000 ngôi nhà hư hỏng; 1.552ha hoa màu, 977ha thủy sản ngập úng; hơn 2.000 cột điện gãy đổ; 427 trường học và 75 cơ sở y tế tốc mái. Thiệt hại sơ bộ hơn 6.000 tỷ đồng. Tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ trên 2.700 tỷ đồng để gia cố đê điều, hồ chứa, khắc phục trường học, y tế, giao thông, thủy lợi.

Ngày 1-10, Bộ Xây dựng cho biết, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống giao thông với 246 vị trí ngập lụt, sạt lở, gây chia cắt giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương. Trong đó, Nghệ An là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với 97 vị trí ngập nước, sạt lở. Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động lực lượng, thiết bị, phối hợp với địa phương để khắc phục nhanh, đảm bảo thông xe tất cả các tuyến quốc lộ trong ngày 1-10.

NHÓM PV