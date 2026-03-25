Bắc bộ và Bắc Trung bộ sắp có nắng nóng cục bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vừa cập nhật dự báo diễn biến nắng nóng tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, điều chỉnh thông tin so với các bản tin dự báo trước đó.

Dự báo cuối tháng 3, Hà Nội có thể tăng nhiệt. Ảnh minh họa

Theo cập nhật mới nhất của cơ quan khí tượng, trong các ngày 25-3 và 26-3, nắng nóng chưa xuất hiện diện rộng tại Bắc bộ. Hôm nay 25-3, nắng nóng xuất hiện cục bộ tại khu vực Tây Bắc của Bắc bộ. Miền Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng. Trong khi Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng ấm, chưa có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng lưu ý trong giai đoạn này, Bắc bộ và Bắc Trung bộ thường có mưa rào cục bộ về chiều - tối hoặc đêm. Trong các đợt mưa dông chuyển mùa, đặc biệt vào cuối tháng 3, tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguyên nhân là do tương tác giữa không khí lạnh suy yếu từ phía Bắc với khối không khí nóng, ẩm tại chỗ, làm gia tăng đối lưu mạnh trong khí quyển.

Sau đó, từ ngày 27-3 đến 28-3, khu vực Tây Bắc của Bắc bộ sẽ có nắng nóng với cường độ mạnh hơn hiện tại. Từ ngày 29-3, phạm vi nắng nóng sẽ mở rộng ra một số khu vực khác ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhưng chưa gay gắt và chưa xuất hiện diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội từ ngày 29-3 là 31-32 độ C (tăng 1-3 độ C so với hiện tại).

Từ ngày 25-3 đến 3-4, Đông Nam bộ tiếp tục là khu vực xuất hiện nắng nóng sớm và kéo dài trong toàn bộ thời kỳ dự báo.

PHÚC VĂN