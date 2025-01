Bắc Ninh: Biểu dương chiến công triệt phá nhóm lừa đảo người Việt ở Campuchia

Ngày 27-1, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm, động viên các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trực Tết Nguyên đán và khen thưởng các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có thư khen và trao thưởng nóng cho 12 tập thể đã triệt phá thành công ổ nhóm nhóm lừa đảo qua không gian mạng tại khu vực Tam Thái Tử, TP Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong triệt phá ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương triệt phá thành công chuyên án "CPC9" đấu tranh với ổ nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, TP Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Thủ đoạn của đường dây này là giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, điện lực và giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… Sau đó, chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại và tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Bước đầu công an làm rõ, từ tháng 5-2024 đến nay đã có hơn 13.000 người bị ổ nhóm này lừa đảo, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an làm việc với một đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo rất lớn này

Để triệt phá thành công chuyên án “CPC9”, ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập, bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo này

Lực lượng công an đã triệu tập, bắt giữ gần 60 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong ổ nhóm này. Đến nay, các đối tượng bị bắt giữ đã lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

NGUYỄN QUỐC