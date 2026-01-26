Trao 28 triệu đồng giúp cháu bé mới chào đời nguy cơ bị liệt hai chân

Ngày 26-1, đại diện Báo SGGP phối hợp Đảng ủy xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) đến thăm hỏi, trao 28 triệu đồng của bạn đọc giúp gia đình cháu Nguyễn Phan Hữu Thịnh (10 tháng tuổi, thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây).

Nguyễn Phan Hữu Thịnh là nhân vật trong bài “Bé trai 6 tháng tuổi bị viêm tủy cột sống, nguy cơ bại liệt”, đăng trên Báo SGGP ngày 19-12-2025.

Ông Phạm Ngọc Thái, Bí thư Đảng ủy xã Ngô Mây trao tiền do bạn đọc Báo SGGP giúp gia đình cháu Nguyễn Phan Hữu Thịnh

Vừa đưa con từ bệnh viện về, chị Phạm Thị Mỹ Kim (35 tuổi, mẹ cháu Thịnh) lo lắng, kể lại hành trình đầy khó khăn của gia đình trong nỗ lực chữa trị cho con trai mắc phải căn bệnh quái ác.

Khi chưa đầy 3 tháng tuổi, Thịnh bất ngờ phát bệnh, được bác sĩ chẩn đoán viêm tủy cột sống, nguy cơ liệt chân phải. Vợ chồng chị Kim đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng (TPHCM) điều trị nhiều đợt, chi phí rất tốn kém, mỗi mũi tiêm lên tới 15 triệu đồng nhưng bệnh tình chưa thuyên giảm.

Hiện, tình trạng cháu không tiến triển tốt, nguy cơ bại liệt hai chân do tủy sống khó phục hồi.

Cháu Nguyễn Phan Hữu Thịnh, mới chào đời 3 tháng tuổi thì mắc bị viêm tủy cột sống, khiến chân phải nguy cơ bị liệt

Gia đình chị Kim vốn khó khăn, bản thân chị bệnh thận, đã cắt bỏ một quả thận cách đây 10 năm, sức khỏe yếu, không thể lao động. Ngoài Thịnh, vợ chồng chị còn một cô con gái 5 tuổi, mọi chi phí sinh hoạt và chữa bệnh trông chờ vào thu nhập bấp bênh từ nghề thợ hồ của anh Nguyễn Văn Chương (36 tuổi, chồng chị Kim).

Sau khi Báo SGGP phản ánh, gia đình cháu Thịnh nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc, nhà hảo tâm trên cả nước. Qua hai đợt hỗ trợ, Báo SGGP đã trao tận tay gia đình 28 triệu đồng.

Đón nhận số tiền, vợ chồng chị Kim xúc động gửi lời cảm ơn Báo SGGP, bạn đọc và các đơn vị, địa phương.

“Số tiền này là nguồn động lực lớn để vợ chồng tôi cố gắng chạy chữa kịp thời cho con trai. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP đã đồng hành, chia sẻ để vượt qua gia đoạn khó khăn”, chị Kim xúc động.

Ông Phạm Ngọc Thái, Bí thư Đảng ủy xã Ngô Mây đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của Báo SGGP cùng bạn đọc, nhà hảo tâm đến với từng hoàn cảnh cụ thể, khó khăn tại địa phương.

“Gia đình chị Kim thuộc diện éo le, cấp bách nên sự hỗ trợ của các nhà từ thiện, bạn đọc Báo SGGP là rất kịp thời, giúp họ có thêm kinh phí chạy chữa cho con. Hiện địa phương đang đưa gia đình chị Kim vào diện hộ khó khăn để có chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo thêm động lực để chữa trị cho cháu Thịnh”, ông Phạm Ngọc Thái cho biết.

Vừa qua, đại diện Báo SGGP cũng đã phối hợp UBND xã Đề Gi (Gia Lai) đến thăm hỏi, trao 19 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cho vợ chồng ông Phạm Văn Hùng (75 tuổi) và bà Huỳnh Thị Thảnh (75 tuổi, xóm Trung Minh, thôn Trung Chánh, xã Đề Gi). Lãnh đạo UBND xã Đề Gi trao tiền bạn đọc Báo SGGP giúp vợ chồng bà Huỳnh Thị Thảnh Đây là hai nhân vật trong bài “Xót thương vợ chồng già bị tai biến, bại liệt”, đăng trên Báo SGGP ngày 17-11-2025. Bà Huỳnh Thị Thảnh bị đột quỵ từ năm 2019, sức khỏe suy kiệt, chân tay dần tê liệt. Ông Phạm Văn Hùng bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, thường xuyên phải điều trị. Gia đình họ có 5 người con, trong đó, người con cả đã qua đời vì tai biến, để lại 3 cháu nhỏ; các con còn lại đều làm thuê, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng bà Huỳnh Thị Thảnh đều bị tai biến, đang tự chăm sóc lẫn nhau Thời gian qua, mưa bão kéo dài khiến hoàn cảnh gia đình chồng chất khó khăn. Ông Hùng phải nhập viện do bệnh tái phát, người con út đang làm thuê xa phải nghỉ việc về chăm sóc, bà Thảnh ở nhà một mình.

