Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ giúp em Đánh chữa bệnh

Trao tiền hỗ trợ cho em Đánh

Em Đánh mắc bệnh xơ gan, cơ thể gầy guộc, bụng to, đã được điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Em thường xuyên chịu đựng những cơn đau hành hạ và hay sốt về đêm. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, sống nhờ vào việc làm thuê bấp bênh. Mỗi tháng, em Đánh phải nhập viện 3 lần, gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền điều trị. Trước khó khăn trên, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai đã kết nối Báo SGGP với mong muốn bạn đọc sẽ chung tay giúp đỡ.

Tiếp nhận hỗ trợ, gia đình em Đánh gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ, đồng thời cho biết sẽ sử dụng số tiền này để chữa bệnh cho em.

HỮU PHÚC