Nhịp cầu nhân ái

Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ giúp em Đánh chữa bệnh

SGGPO

Ngày 10-10, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai trao 9 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cho em Đánh (sinh năm 2013, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai).

REHTF.jpeg
Trao tiền hỗ trợ cho em Đánh

Em Đánh mắc bệnh xơ gan, cơ thể gầy guộc, bụng to, đã được điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Em thường xuyên chịu đựng những cơn đau hành hạ và hay sốt về đêm. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, sống nhờ vào việc làm thuê bấp bênh. Mỗi tháng, em Đánh phải nhập viện 3 lần, gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền điều trị. Trước khó khăn trên, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai đã kết nối Báo SGGP với mong muốn bạn đọc sẽ chung tay giúp đỡ.

Tiếp nhận hỗ trợ, gia đình em Đánh gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ, đồng thời cho biết sẽ sử dụng số tiền này để chữa bệnh cho em.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Bệnh xơ gan Gia Lai xã Biển Hồ em Đánh Báo SGGP

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn