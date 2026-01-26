Ban hành hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng và chính xác cho công dân trong việc thực hiện quyền ứng cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành tài liệu hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử trực tuyến tại địa chỉ https://hoidongbaucu.quochoi.vn.

Giao diện khi truy cập hệ thống

Việc triển khai hình thức ứng cử trực tuyến nhằm giúp người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ; đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý cập nhật dữ liệu một cách đồng bộ; giảm thiểu sai sót trong khâu nhập liệu.

Theo hướng dẫn, quy trình kê khai hồ sơ trong 5 bước. Để thực hiện ứng cử trực tuyến, người ứng cử cần truy cập và đăng nhập vào Cổng thông tin hoidongbaucu.quochoi.vn, chọn mục "Ứng cử trực tuyến". Hệ thống yêu cầu đăng nhập thông qua tài khoản định danh điện tử (VNeID) để đảm bảo tính bảo mật và xác thực thông tin.

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ thực hiện theo hướng dẫn, như: loại hình ứng cử; kê khai thông tin; kiểm tra và xác nhận dữ liệu, sau đó gửi hồ sơ trực tuyến. Khi gửi thành công, hệ thống sẽ cấp một mã hồ sơ. Người ứng cử cần lưu lại mã này để phục vụ việc đối chiếu và theo dõi tiến độ xử lý…

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người ứng cử có thể tham khảo mục "Hướng dẫn sử dụng" ngay trên trang web hoặc liên hệ hotline hỗ trợ được niêm yết tại Cổng thông tin của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Mặc dù vậy, việc kê khai trực tuyến mới là bước khởi đầu quan trọng. Sau khi hoàn thành việc này trên hệ thống, người ứng cử vẫn phải nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

ANH PHƯƠNG