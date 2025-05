Bán lẻ bứt phá nhờ kích cầu

Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm giảm giá nhờ kích cầu tại một siêu thị ở TPHCM

Mua sắm sôi động

Ngay từ những ngày đầu tháng 4-2025, TPHCM đã chứng kiến làn sóng tiêu dùng sôi động chưa từng có. Theo đó, không chỉ người dân thành phố mà du khách đến từ các tỉnh thành và quốc tế cũng góp phần tạo nên sức mua tăng trưởng đột phá.

Thống kê của Sở Công thương TPHCM cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 4 đạt hơn 128.886 tỷ đồng, tăng 17,9% so với tháng trước và tăng đến 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 19.485 tỷ đồng, tăng 44,3% so với tháng trước và tăng 87,5% so với cùng kỳ; doanh thu từ dịch vụ lữ hành lên đến 7.012 tỷ đồng, gấp đôi so với tháng 3-2024. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 444.885 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Sở Công thương đánh giá, tăng trưởng ấn tượng này không phải ngẫu nhiên mà do nhiều hoạt động khuyến mãi kích cầu, cộng hưởng cùng chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Trong bức tranh tăng trưởng chung ấy, các doanh nghiệp bán lẻ nội địa đóng vai trò“đầu tàu”, đặc biệt là Saigon Co.op - đơn vị vận hành hệ thống phân phối rộng lớn nhất cả nước, với các thương hiệu quen thuộc như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, Sense Market. Theo đại diện Saigon Co.op, từ sau tết tới nay, nhà bán lẻ này đã liên tục thực hiện đồng loạt nhiều chương trình giảm giá sâu luân phiên cho tất cả ngành hàng. Nổi bậc như chương trình khuyến mãi cho nhóm hàng dịp Valentine 14-2, chương trình dành riêng cho nhóm sản phẩm là quà tặng phụ nữ nhân ngày 8-3… Đặc biệt, xuyên suốt tháng 4-2025, Saigon Co.op đã giảm giá đồng loạt hàng ngày sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm làng nghề và sản phẩm hàng tiêu dùng được người dân sử dụng nhiều trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Ngoài giảm giá một giải pháp kích cầu trọng tâm được Saigon Co.op thực hiện đó là phát huy vai trò bình ổn thị trường bằng việc phối hợp với nhà cung cấp giữ giá ổn định; tổ chức nhiều phiên chợ bán hàng lưu động cho người dân lao động khó khăn tại nhiều điểm trên khắp TPHCM.

Song song với hoạt động khuyến mãi, Saigon Co.op còn triển khai chương trình “Hành trình hạnh phúc” - chuỗi sự kiện gắn kết cộng đồng, hướng đến kỷ lục Việt Nam: tạo nên bản đồ trực tuyến từ 50.000 bức ảnh nụ cười chụp cùng quốc kỳ. Tính đến đầu tháng 5-2025, chiến dịch đã đi qua 20 trạm tại 11 tỉnh, thành, ghi nhận hơn 11.000 ảnh. Điểm đặc biệt, mỗi ảnh được ghi nhận thành công tương đươg 5.000 đồng được đóng góp cho quỹ Co.op Cares - nguồn quỹ thực hiện các hoạt động thiện nguyện như tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa. Sự kết hợp giữa mua sắm - trải nghiệm - sẻ chia cộng đồng đã giúp chiến dịch lan tỏa sâu rộng, tạo nên hình ảnh đẹp cho thương hiệu bán lẻ nội địa.

Ghi nhận từ Saigon Co.op cho thấy, sức mua của các điểm bán thuộc Saigon Co.op khởi sắc xuất phát từ lý do thị trường ngày lễ 30-4 và 1-5 cộng với chương trình kỷ niệm 29 năm sinh nhật Co.opmart. Theo đó, sức mua của các mặt hàng chống nóng, giải nhiệt tại Co.opmart, Co.op Food tăng 30-40% so với ngày thường.

Góp sức vào tăng trưởng kinh tế

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, trong quý 2-2025, sở sẽ phối hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan tổ chức loạt giải pháp đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu dùng trên địa bàn. Theo ông Minh Tú, việc kích cầu nội địa nhằm góp sức chung vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho kinh tế TPHCM năm 2025. “Sở Công thương sẽ tham mưu UBND TPHCM tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung ngày 14-6, lễ hội không dùng tiền mặt, các hoạt động bán hàng lưu động, hội nghị kết nối cung - cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành cùng chương trình hợp tác kinh tế giữa TPHCM với nhiều tỉnh thành, đẩy nhanh tiến độ của chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, tổ chức các điểm giới thiệu nông sản an toàn”, ông Lê Huỳnh Minh Tú nói.

Hưởng ứng các hoạt động thúc đẩy tiêu dùng của TPHCM, nhiều doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ khẳng định đã và đang tiếp tục thực hiện đa dạng giải pháp như tối ưu hóa sản xuất nhằm giữ giá sản phẩm; đưa sản phẩm bán online để giảm khâu trung gian; đặc biệt việc kích cầu qua giảm giá trực tiếp vẫn được coi là giải pháp trọng tâm… Đại diện Saigon Co.op cho biết, ngay sau khi kết thúc chương trình giảm giá mừng đại lễ vào ngày 14-5, đồng loạt các điểm bán của Saigon Co.op tiếp tục tổ chức “Lễ hội mùa hè”, kéo dài từ ngày 15 đến 28-5 với việc giảm giá mạnh các sản phẩm giải nhiệt mùa hè như nước uống, trái cây, kem, sữa, rau củ, quạt điện, quần áo…

Theo Saigon Co.op, thông qua việc đẩy mạnh khuyến mãi sản phẩm mùa hè gắn với du lịch nội địa, doanh nghiệp mong muốn sẽ đem đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng khi mua sắm. Saigon Co.op tiếp tục phát huy vai trò nhà bán lẻ hàng đầu với hàng triệu khách hàng mua sắm mỗi ngày để làm cầu nối cho các sản phẩm hàng Việt đến gần với người tiêu dùng Việt thông qua liên kết với nhà cung cấp ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước, từ đó kích cầu tiêu dùng, góp phần vào tăng trưởng chung cho kinh tế TPHCM.

Ông NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM: TPHCM đã và đang thực hiện nhiều chương trình không chỉ hướng đến mục tiêu bình ổn thị trường mà còn tăng cường cam kết trách nhiệm của những đơn vị tham gia chuỗi cung ứng. Trong đó, có thể kể đến chương trình Bình ổn thị trường năm 2025 - Tết Bính Ngọ 2026 với nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu gồm 12 nhóm hàng lương thực; 6 nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Đồng thời, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” phát động từ tháng 3-2024 đến nay đã thu hút khoảng 11 hệ thống phân phối lớn, từng bước được lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường. Thông qua những chương trình thiết thực này đã góp phần không nhỏ vào mục tiêu kích cầu tiêu dùng của thành phố.

MINH XUÂN