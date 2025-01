Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM thăm, chúc tết lãnh đạo TPHCM

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM thăm, chúc Tết Ất Tỵ lãnh đạo TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và đại diện các ban, sở, ngành liên quan.

Trong không khí chan hòa, tình cảm trước thềm đón năm mới Ất Tỵ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã gửi lời chúc đến các đồng chí lãnh đạo TPHCM có nhiều sức khỏe, đón Tết cổ truyền của dân tộc tràn đầy hỷ lạc, thân khỏe tâm an, thân tâm an lạc. Với tinh thần “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM luôn đồng hành cùng lãnh đạo TPHCM trong các công tác an sinh xã hội, “phụng sự chúng sanh” - chăm lo nhân dân.

Lãnh đạo TPHCM tiếp Đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tới thăm, chúc Tết Ất Tỵ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM chia sẻ, năm 2025, Thành phố kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng là thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc lần thứ 4 tại TPHCM. Với những sự kiện trọng đại sắp tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong lãnh đạo các cơ quan quan tâm, ủng hộ và hợp sức để hỗ trợ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ được trang nghiêm, thể hiện được sự yên bình, thân thiện của một đất nước sau 50 năm hòa bình với sự khởi sắc và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi lời cảm ơn đoàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu trong công tác Phật sự của Phật giáo Thành phố, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp cho sự phát triển chung về kinh tế, văn hóa, xã hội, trật tự an toàn của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đón một mùa xuân an lạc. Lãnh đạo TPHCM luôn tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp đón các đoàn khách quốc tế tới TPHCM và tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025.

THÀNH CHUNG