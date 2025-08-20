Xã hội

Không gian Bác Hồ khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngôi nhà đã được xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1979.

Sau lễ gắn biển công trình và trưng bày triển lãm tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang (ở phường Hoàn Kiếm), từ hôm 18-8 đến nay, ngôi nhà 48 Hàng Ngang thu hút đông đảo người dân tham quan, các thế hệ học sinh đến tìm hiểu lịch sử.

DSC_9161.JPG
Trong ngôi nhà 48 Hàng Ngang, không gian lịch sử được tái hiện bằng công nghệ hiện đại, như: Mapping, công nghệ thực tế ảo VR, công nghệ hologram, có chiều sâu tư liệu và giá trị giáo dục di sản cao
DSC_9106.JPG
Hàng ngày, trong không gian lịch sử của ngôi nhà luôn có nhiều khách đến tham quan
DSC_8826.JPG
Với 3 chủ đề chính, không gian trưng bày triển lãm thể hiện mạch nội dung lịch sử - văn hóa xuyên suốt
DSC_8924.JPG
Không gian trưng bày lịch sử các đồng chí lãnh đạo từng ở và làm việc tại ngôi nhà
DSC_8862.JPG
DSC_8853.JPG
Nhiều học sinh đến tìm hiểu lịch sử
DSC_9118.JPG
DSC_8941.JPG
Tại căn phòng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập
DSC_8969.JPG
Đây là chiếc bàn gõ Người đã khởi thảo những dòng chữ đầu tiên của bản Tuyên ngôn độc lập
DSC_8976.JPG
... bên cạnh là chiếc giường nghỉ của Bác Hồ
DSC_8959.JPG
DSC_8942.JPG
DSC_9009.JPG
Từ phòng làm việc nhìn ra là phòng khách, nơi Bác Hồ tiếp khách
DSC_8995.JPG
DSC_9000.JPG
Không gian phòng khách
DSC_8992.JPG
Hàng ngày, người dân, du khách đến tham quan ghi lại hình ảnh kỷ niệm tại nơi Bác Hồ tiếp khách
DSC_9024.JPG
Không gian làm việc của các đồng chí lãnh đạo, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Trung ương thông qua Tuyên ngôn độc lập, tổ chức lễ Quốc khánh và thành phần Chính phủ lâm thời
DSC_9026.JPG
DSC_9045.JPG
DSC_9051.JPG
DSC_9088.JPG
Khu vực tầng 3 là không gian sinh hoạt của gia đình ông Trịnh Văn Bô
DSC_9074.JPG
DSC_9064.JPG
Người dân tham quan ngôi nhà có thể lên tầng 3 thắp hương tưởng nhớ Hồ Chủ Tịch
ĐỖ TRUNG

