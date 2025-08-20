Không gian Bác Hồ khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập
Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngôi nhà đã được xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1979.
Sau lễ gắn biển công trình và trưng bày triển lãm tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang (ở phường Hoàn Kiếm), từ hôm 18-8 đến nay, ngôi nhà 48 Hàng Ngang thu hút đông đảo người dân tham quan, các thế hệ học sinh đến tìm hiểu lịch sử.