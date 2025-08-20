Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt mọi khó khăn, thách thức

Ngày 20-8, trong không khí chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

Trong diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại sự kiện ngày 28-8-1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào, cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia gồm 15 thành viên, do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch - đánh dấu sự ra đời của Chính phủ Cách mạng đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ (28-8-1945 - 28-8-2025). Ảnh: VIẾT CHUNG

Diễn văn đã nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào của cách mạng Việt Nam.

Từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, Chính phủ Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội" và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", đạt các thành tựu nổi bật, làm cho đất nước ta "chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Các thành tựu nổi bật đó thể hiện từ việc tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám; gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tập trung xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh… đến thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần "Chính phủ là công bộc của dân", "…đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy; việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh", Chính phủ biết ơn và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Chính phủ sẽ không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo...

LÂM NGUYÊN