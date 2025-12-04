Chính phủ Trung Quốc ủng hộ Việt Nam 500.000 USD khắc phục hậu quả thiên tai

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Chính phủ Trung Quốc đã gửi số tiền 500.000 USD thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lời cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đã dành sự quan tâm sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn.

Khoản hỗ trợ 500.000 USD được Đại sứ Hà Vĩ trao không chỉ là sự hỗ trợ vật chất quan trọng, tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống nhân dân mà còn là lời động viên, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam. Đó chính là biểu hiện của tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, được xây đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Thông qua Đại sứ Hà Vĩ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chuyển lời thăm hỏi tốt đẹp tới Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, mong sớm có dịp gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, về quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, từ đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

PHAN THẢO