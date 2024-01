Băng giá đã xuất hiện ở miền Bắc

Băng giá ở Phia Oắc chiều 22-1. Ảnh: CTV

Đến chiều nay 22-1, nhiệt độ ngay tại trung tâm Hà Nội chỉ còn 10 độ C. Chỉ cần ra khỏi cửa nhà, văn phòng làm việc là cảm nhận làn gió lạnh bao trùm không gian, cái rét tái tê khiến người đi đường co ro vì lạnh.

Đến tầm 14-15 giờ, băng giá đã xuất hiện dày đặc trên đỉnh Phia Oắc thuộc huyện Bình Nguyên (Cao Bằng) khi nền nhiệt độ giảm dần xuống -2,7 độ C.

Rừng cây, thảm cỏ ở Phia Oắc chiều 22-1 chìm trong băng giá. Ảnh: CTV

Cùng thời điểm, tại khu du lịch Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ đo được trong lều khí tượng chỉ còn 1,7 độ C, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời đã giảm còn gần 0 độ C. Không gian bao phủ sương mù, trời lạnh cóng. Gió rất to kèm theo mưa. Dự báo đêm nay 22-1, băng tuyết sẽ xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn.

Mẫu Sơn chiều 22-1 chìm trong sương mưa tê cóng. Ảnh: CTV

Tại Hà Nội, dự báo đến sáng 23-1, nhiệt độ giảm xuống tới 7 độ C. Nhiều nơi ở miền núi phía Bắc sẽ xảy ra băng giá. Đây là đợt lạnh kỷ lục kể từ đầu mùa đông 2023-2024 đến nay.

VĂN PHÚC