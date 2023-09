Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 14 đến ngày 19-9-2023)

Giúp gia đình bé Y Tuyết HCCG 23-56 (18-9): Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 98999 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Nguyen Quang Huan (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Cao Huy Hoàng HCCG 23-55 (14-9): Phương Dung (T. Bình Dương): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 00004 (CK): 500.000đ, Le Dinh Quang (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…73459 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình Bà Đinh Thị Thành HCCG 23-54 (4-9): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình Ông Nguyễn Văn Thiết HCCG 23-53 (28-8): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình Anh Nguyễn Hữu Anh Văn HCCG 23-52 (24-8): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, ThuyThuy (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 86868 (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình em Võ Tuấn Tú HCCG 23-51 (21-8): Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình Anh Nguyễn Trung Hải HCCG 23-50 (14-8): Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh HCCG 23-49 (11-8): Bạn đọc TK số…73459 (CK): 1.000.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình Bà Huỳnh Thị Học HCCG 23-48 (07-8): Bạn đọc TK số… 80610 (CK): 500.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp ông Trịnh Viết Cương HCCG 23-47 (03-8): Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Thi Yen Nhi (CK): 200.000đ, Huong (CK): 20.000đ, Le Tuan Kien (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Nguyet (CK): 11.111đ, Tran Van Quyen (CK): 10.000đ, Pham Van Thuong (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ học Bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ chương trình Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường của Báo SGGP: Nam A bank (CK): 100.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Trung thu tại Sóc Trăng của Báo SGGP: So Nong nghiep va PTNT tinh Soc Trang (CK): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.