Bảng vàng từ thiện (từ ngày 19 đến ngày 25-7-2023)

Giúp anh em Nguyễn Ngọc Khải HCCG 23-45 (24-7): Hợp tác xã số 3 (Q.Tân Bình): 500.000đ, Hợp tác xã số 4 (Q.Bình Thạnh): 500.000đ, bé Nguyễn Hoàng Ân + Nguyễn Huỳnh Như Ý (Nguyễn Đình Chiểu, Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Luong Lo Kim (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88888 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 23011 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, On Gia Ky (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00987 (CK): 100.000đ, Le Thi Le Chi (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 20557 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ, Chu Manh Hung (CK): 500.000đ, Dinh Pham Trung Hieu (CK): 200.000đ, A Nghia Hanoi (CK): 1.000.000đ, Do Van Muoi (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 50888 (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 42001 (CK): 100.000đ, Tran Dai Tung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, P.Bang + P.Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 06871 (CK): 200.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Nguyen Van Nhieu - Q.10 (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 15.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Bạn đọc TK số… 60278 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ.

Giúp bà Lê Thị Ánh HCCG 23-44 (19-7): Lê Thị Liên (Nhật Tảo, P.7, Q. 11): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Que (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Dat + Lan + Muon + Trinh (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số… 88011 (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 19297 (CK): 20.000đ, Luu Thi Huyen (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 18887 (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Tuyet Mai (CK): 500.000đ, 70722 (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 66020 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Bạn đọc TK số… 62015 (CK): 300.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bui Thanh Trang (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 74513 (CK): 1.000.000đ, Phan Thi Ngoc (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số… 85004 (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 15.000đ, Bạn đọc TK số… 00023 (CK): 1.800.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Le Thi Le Chi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ, Nguyen Hoai Anh +Pham Thi Kim Hoa (CK): 800.000đ, Ngo Thi Thanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ.

Giúp gđ ông Lê Vạn Thanh HCCG 23-43 (17-7): Nguyễn Thanh Nam + Lực (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Lê Thị Bé (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, cô Hảo (Q.3): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 83167 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 15149 (CK): 300.000đ, Huynh Van Be (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 40016 (CK): 600.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số…96979 (CK): 2.000.000đ.

Giúp em Danh Đạt HCCG 23-42 (14-7): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Le Thi Le Chi (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Nữ Kiều Oanh HCCG 23-41 (10-7): Nguyễn Thanh Nam + Lực (Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Phung Trong Duc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp em Hoàng Thị Hải Yến HCCG 23-40 (03-7): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Trần Văn Ty HCCG 23-39 (26-6):Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Võ Đức Hoàng HCCG 23-38 (23-6):Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ.

Giúp ông Nguyễn Ngọc Tuấn HCCG 23-37 (19-6): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp gđ. Chị Sờn Thị Dương HCCG 23-36 (12-6): Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Trần Thị Ngọc Anh HCCG 23-35 (5-6): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Đoàn Khắc Bình HCCG 23-34 (02-6): Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Bùi Ngọc Ánh HCCG 23-33 (29-5): Nguyễn Thanh Nam + Lực (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp ông Võ Thanh Phương HCCG 23-32 (26-5): Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Tiến Anh HCCG 23-31 (22-5): Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Nguyễn Viết Tân HCCG 23-30 (19-5): Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp ông Bùi Văn Hùng HCCG 23-29 (15-5): Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Lan HCCG 23-28 (12-5): Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Phan Hoàng Gia Hy HCCG 23-26 (02-5): Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Lê Trần Thị Mỹ Kiều HCCG 23-25 (25-4): Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp gđ. Bà Dương Thị Lý HCCG 23-24 (18-4): Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 23409 (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Hồng An Nhiên HCCG 23-19 (01-4): Nguyễn Thanh Nam + Lực (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Kim Ngon (CK): 10.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Nga (CK): 200.000đ, Tran Huu Phat (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.