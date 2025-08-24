Bão cấp 12 đang hướng thẳng vào Bắc Trung bộ

Bão số 5 (Kajiki) đang hướng thẳng vào đất liền nước ta với vận tốc 20km/giờ, hiện mạnh cấp 12, có thể tăng lên cấp 13, giật cấp 15.

Sáng sớm 24-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hồi 4 giờ, tâm bão số 5 đã ở khoảng 17,6 độ vĩ Bắc - 111,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển tỉnh Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách bờ biển tỉnh Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông.

Vị trí tâm bão lúc 4 giờ ngày 24-8 theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Ảnh vệ tinh vị trí bão lúc 6 giờ ngày 24-8. Nguồn ảnh: ZOOM EARTH

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/giờ. So với đêm 23-8, sức bão đã tăng thêm 1-2 cấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong 24-60 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Sáng sớm mai 25-8, tâm bão ở khu vực Nam vịnh Bắc bộ, cách bờ biển tỉnh Nghệ An khoảng 230km, cách bờ biển tỉnh Hà Tĩnh khoảng 210km về phía Đông. Lúc này, vùng tâm bão sẽ hoạt động ở cường độ giữa cấp 12 và 13, giật cấp 15.

Gió đất liền mạnh dần lên

Sáng sớm nay, vùng Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15. Sóng cao 5-7m, nơi gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ trưa và chiều nay, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15. Sóng cao 4-6m, nơi gần tâm bão 7-9m.

Cùng thời điểm, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Phía Nam khu vực này có gió cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Vùng ven biển từ Ninh Bình đến Bắc Quảng Trị có nước dâng cao 0,5-1,5m, nguy cơ ngập úng vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông và các đảo.

Theo các chuyên gia khí tượng, khoảng trưa đến chiều mai 25-8, tâm bão đổ bộ đất liền Việt Nam, trọng tâm của bão là khu vực Bắc Trung bộ. Tuy nhiên từ sáng mai, mưa gió đã bắt đầu hoạt động mạnh.

Trên đất liền, từ đêm nay 24-8, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mạnh cấp 7-9, gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Mưa lớn bao trùm

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cảnh báo, từ đêm 24-8 đến hết 26-8, đồng bằng Bắc bộ, Nam Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn 100-150mm, nơi cao trên 250mm. Riêng từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa 200-400mm, cục bộ trên 700mm.

Từ ngày 25-8, Hà Nội, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. TPHCM có mưa rào, dông vào chiều tối. Trung Lào và Thượng Lào từ 25 đến 27-8 cũng có mưa lớn, phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 500mm.

PHÚC HẬU