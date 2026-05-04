Thị trường phản ứng tích cực với tình hình Trung Đông

Sáng 4-5, thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á và các thị trường khác tăng nhẹ trong phiên đầu tuần, trong khi giá dầu giảm nhẹ. Các nhà đầu tư thận trọng theo dõi những tín hiệu tiến triển trong nỗ lực hạ nhiệt xung đột Trung Đông.

Chỉ số Nikkei tại Nhật Bản tăng nhẹ lên 59.880 điểm, so với mức đóng cửa 59.513 điểm. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 2,8%. Đặc biệt, theo CNBC, TTCK Hàn Quốc tăng mạnh trong phiên đầu tuần, lập mức cao kỷ lục mới sau hơn 4 tháng. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 4,26%, dẫn đầu khu vực. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,8%, trong khi S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,28%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng nhẹ 0,11%.

Trong khi đó, giá dầu giảm nhẹ sau thông tin về chiến dịch của Mỹ hộ tống tàu hàng qua eo biển Hormuz. Dầu thô WTI giao tháng 7 giảm 0,26% xuống 101,68 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 0,13% còn 108,03 USD/thùng.

Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch giải phóng các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch có thể huy động tàu khu trục tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển cùng khoảng 15.000 binh sĩ. Tuy nhiên, một báo cáo sau đó cho rằng hải quân Mỹ chỉ hộ tống tàu qua eo biển khi tàu bị đe dọa.

Cùng ngày, phía Iran thông báo Mỹ đã phản hồi đề xuất 14 điểm của Tehran thông qua Pakistan và Tehran đang xem xét.

KHÁNH MINH