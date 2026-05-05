Châu Âu tăng tốc làm chủ danh tính số

Trong cuộc đua giành chủ quyền số, Liên minh châu Âu (EU) đang chuyển đổi cách quản lý danh tính kỹ thuật số trên khắp các quốc gia thành viên. Trong đó, khái niệm Ví danh tính số (EUDI Wallet) đang được triển khai mạnh mẽ.

Trọng tâm của sự phát triển này là Quy định eIDAS2 sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 20-5-2024. Đây là một ứng dụng di động an toàn cho phép công dân và doanh nghiệp EU lưu trữ, quản lý và chia sẻ các giấy tờ tùy thân kỹ thuật số như giấy tờ tùy thân, chứng chỉ nghề nghiệp và giấy phép kinh doanh. Theo đó, toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU buộc phải cung cấp cho công dân một EUDI Wallet trước cuối năm 2026, với khả năng sử dụng xuyên suốt toàn liên minh.

Chuẩn bị cho việc triển khai EUDI Wallet trên toàn EU. ẢNH: eudi-wallet.eu

Dự kiến, từ tháng 12-2027, một số lĩnh vực chịu quản lý chặt chẽ như ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ phải chấp nhận EUDI Wallet như một phương thức xác minh danh tính hợp lệ. Cũng từ năm 2027, các doanh nghiệp cần xác thực danh tính ở mức độ cao sẽ phải chấp nhận EUDI Wallet như một chuẩn chung. Điều này cho thấy EU đang từng bước xây dựng lại nền tảng niềm tin số, trong đó việc xác minh danh tính, giao dịch và sử dụng dịch vụ trực tuyến sẽ dựa nhiều hơn vào một hệ thống định danh thống nhất trên toàn liên minh.

Trước đây, danh tính số thường được nhìn nhận khá hẹp, chủ yếu như một công cụ chống gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, đây có thể trở thành một đòn bẩy cạnh tranh quan trọng. Khi việc xác minh danh tính được thực hiện nhanh, an toàn và thống nhất trên toàn EU, thị trường số chung của châu Âu mới có điều kiện phát huy đầy đủ quy mô và tiềm năng.

Theo Euronews, EU đang đẩy nhanh nhiều dự án thử nghiệm như We Build, Aptitude và EUDIW Unfold để kiểm chứng tính khả thi cũng như khả năng kết nối giữa các hệ thống. Song song đó, các thỏa thuận hợp tác công - tư cũng được thúc đẩy, nhằm chuẩn bị một hệ sinh thái đủ sẵn sàng trước khi ví danh tính số được triển khai chính thức.

Một hệ thống danh tính số không thể thành công chỉ nhờ thiết kế kỹ thuật, mà phải được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Đây cũng là thách thức lớn với EU, khi mức độ sẵn sàng giữa các nước thành viên không đồng đều. Theo TechCrunch, một số quốc gia có thể đáp ứng yêu cầu ban đầu bằng ví số cơ bản, trong khi những nước khác vẫn đang mở rộng thử nghiệm. Hà Lan thừa nhận khó bảo đảm đúng thời hạn, còn Bulgaria thậm chí chưa bắt đầu triển khai. Tại Pháp, tham vọng này đang từng bước được cụ thể hóa qua ứng dụng France Identité. Kế hoạch dùng danh tính số cho các chuyến bay nội địa có thể là bước ngoặt, nhưng chỉ khi quy trình đủ thuận tiện và lợi ích đủ rõ để người dân sẵn sàng sử dụng. Đối với công dân Đức, EUDI Wallet mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đang đẩy mạnh số hóa quốc gia.

Châu Âu đang đứng trước cơ hội lớn để giảm phụ thuộc vào các hệ thống định danh do các tập đoàn công nghệ ngoài khu vực kiểm soát. Thay vào đó, EU muốn xây dựng một hạ tầng danh tính số chung, an toàn và do chính châu Âu làm chủ.

KHÁNH HƯNG