Mỹ bắt đầu hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu đi qua eo biển Hormuz từ ngày 5-5. Ông Trump gọi đây là một “cử chỉ nhân đạo” nhằm hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Tàu chiến Mỹ hộ tống một tàu chở hàng qua eo biển Hormuz. Ảnh: US NAVY

Theo Tổng thống Trump, sáng kiến mang tên “Project Freedom” (Dự án tự do) là bước đi đáng kể nhất của Washington nhằm khơi thông tuyến hàng hải chiến lược kể từ khi Iran đóng cửa eo biển này vào đầu cuộc xung đột.

Các quan chức Mỹ cho biết kế hoạch không nhất thiết bao gồm việc tàu chiến Mỹ hộ tống trực tiếp tàu thương mại. Thay vào đó, lực lượng Hải quân Mỹ sẽ hiện diện gần khu vực để sẵn sàng ngăn chặn nếu tàu thương mại bị tấn công, đồng thời cung cấp thông tin về các tuyến hàng hải an toàn, đặc biệt là những khu vực không bị rải thủy lôi.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, ông chủ Nhà Trắng cho biết nhiều quốc gia không liên quan đến xung đột nhưng có tàu mắc kẹt đã đề nghị Mỹ hỗ trợ. Nhiều tàu đang thiếu lương thực, vật tư và đối mặt với vấn đề y tế, vệ sinh với thủy thủ đoàn.

Hiện chưa rõ kế hoạch này có được phối hợp với Iran hay không. Các quan chức Iran chưa đưa ra phản hồi công khai.

Trong bối cảnh đó, ông Trump cho biết các đại diện Mỹ đang có “các cuộc thảo luận rất tích cực” với Iran. Theo các nguồn tin, Washington đã gửi thêm một bản dự thảo sửa đổi về thỏa thuận chấm dứt chiến sự để phản hồi đề xuất mới nhất từ Tehran.

Theo Cơ quan vận tải biển quốc tế (ICS), căng thẳng tại eo biển Hormuz đã khiến khoảng 20.000 thủy thủ mắc kẹt trên biển. Tuyến đường này từng vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 1/5 sản lượng toàn cầu, và cũng chiếm khoảng 20% thương mại khí tự nhiên hóa lỏng thế giới. Giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng lên 4,45 USD/gallon (1,18 USD/lít), tăng gần 50% kể từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2.

KHÁNH MINH