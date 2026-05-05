Thông tin trái chiều về thiệt hại tại eo biển Hormuz

Ngày 5-5, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi các bên đưa ra thông tin trái chiều về thiệt hại sau các vụ tấn công tại tuyến hàng hải quan trọng này.

Eo biển Hormuz. Ảnh: WANA NEWS AGENCY

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, lực lượng Mỹ đã tấn công 2 tàu dân sự nhỏ chở hàng, đang di chuyển từ thành phố Khasab dọc bờ biển Oman về phía Iran, khiến 5 hành khách thiệt mạng.

Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố các trực thăng Apache và MH-60 Seahawk của Mỹ đã không kích, đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mức độ căng thẳng tại eo biển Hormuz không quá nghiêm trọng. Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump nói Iran đã “nổ một vài” phát súng nhưng không gây thiệt hại đáng kể.

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả mạnh nếu Iran tấn công bất kỳ tàu nào của Mỹ quanh eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông cũng đánh giá Iran đang thể hiện sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán, trong bối cảnh Mỹ phong tỏa các cảng của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định vấn đề Iran sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng này.

PHƯƠNG NAM