Nhiều thương vong trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tại Trung Quốc

Tính đến sáng 5-5, vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở thành phố Lưu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam đã làm 21 người chết, 61 người bị thương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX

Theo thông tin ban đầu, chiều 4-5, một xưởng sản xuất của Công ty TNHH sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh tại thành phố Lưu Dương, thuộc thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã xảy ra nổ lớn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền tỉnh Hồ Nam đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp.

Tổng cộng, 5 đội cứu hộ với 482 nhân viên đã được điều động để triển khai tìm kiếm cứu nạn và xử lý tình huống. Lực lượng y tế cũng được huy động để điều trị cho các nạn nhân.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ nổ xưởng sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã cử chuyên gia tới hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ. Do trong khu vực nhà máy có 2 kho chứa thuốc nổ đen tiềm ẩn nguy cơ cao, lực lượng chức năng đã thiết lập vùng cứu hộ lõi bán kính 1km và vùng kiểm soát 3km, đồng thời sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Tại hiện trường, 20 điểm cứu hộ đã được thiết lập, với sự hỗ trợ của 3 robot cứu nạn để tìm kiếm nạn nhân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm người mất tích, dốc toàn lực cứu chữa người bị thương, đồng thời yêu cầu nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy cứu trách nhiệm những bên liên quan. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng yêu cầu khẩn trương xác minh số lượng thương vong, tổ chức cứu hộ khoa học, ngăn ngừa tai nạn thứ cấp, đồng thời nhanh chóng điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm theo pháp luật.

