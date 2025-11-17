Giáo viên, người dân đóng góp ý kiến về công tác dân sinh

Sáng 17-11, UBND phường Phú Lợi (TPHCM) tổ chức chương trình “Cà phê sáng với nhân dân, giáo viên”, nhằm gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, hiến kế của người dân, các nhà giáo trên địa bàn.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh các trường học trên địa bàn đã trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo phường về nhiều nội dung thiết thực liên quan đến cải cách hành chính, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị...

Quang cảnh chương trình "Cà phê sáng với giáo viên, phụ huynh, người dân" tại Trường Tiểu học Phú Hòa 3

Một số giáo viên mong muốn địa phương tiếp tục có những chính sách quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tạo điều kiện về thủ tục nhập học, thủ tục hành chính cho con em các gia đình công nhân tại các cơ sở nhà trọ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lợi Lê Thanh Long trao đổi, lắng nghe ý kiến từ các nhà giáo

Đại diện phụ huynh học sinh, người dân trên địa bàn phường Phú Lợi bày tỏ quan tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cụ thể là chất lượng bữa ăn của học sinh tại các trường học hiện nay. Địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể tại các công ty, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, nước uống đóng chai, đóng bình.

﻿ Phụ huynh học sinh quan tâm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường hiện nay

Một số ý kiến đóng góp liên quan đến thực trạng ùn tắc giao thông tại khu dân cư, nhất là vào giờ cao điểm khi phụ huynh đưa rước con đi học.

Giáo viên, phụ huynh quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội

Trong khi đó, một số tuyến hẻm nhỏ nhưng phương tiện giao thông lại quá đông, xe tải, xe khách thường xuyên ra vào khiến những tuyến đường nội bộ trong khu dân cư có dấu hiệu hư hỏng.

Đại diện các trường học ý kiến về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Bên cạnh đó, một số ý kiến bày tỏ sự phấn khởi khi diện mạo địa phương đã có sự thay đổi, đặc biệt, sau thời điểm sáp nhập, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù công việc nhiều, áp lực cao nhưng cán bộ địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân. Một số mô hình hay trong cải cách thủ tục hành chính cũng ra đời, giúp người dân và chính quyền kết nối, gần gũi, hiểu nhau hơn.

Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Phan Công Khanh giải đáp một số thắc mắc của giáo viên, phụ huynh

Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Phan Công Khanh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời giải đáp các ý kiến đóng góp của các giáo viên, phụ huynh, người dân tại buổi trao đổi.

Các ý kiến về công tác dân sinh sẽ được cán bộ địa phương tổng hợp và có hướng giải quyết trong thời gian tới

Đối với các nội dung còn lại, lãnh đạo phường Phú Lợi đã tiếp thu, chỉ đạo bộ phận chuyên môn ghi nhận và có hướng giải quyết trong thời gian tới.

TÂM TRANG