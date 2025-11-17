Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Xã Tân Nhựt (TPHCM): Hơn 98% hồ sơ giải quyết đúng hẹn

SGGPO

Ngày 17-11, xã Tân Nhựt (TPHCM) tổng kết đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong 100 ngày qua, toàn hệ thống chính trị xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Theo đó, xã đã đạt và vượt 37/66 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Lĩnh vực cải cách hành chính tiếp tục duy trì hiệu quả, 100% thủ tục hành chính được công bố đúng quy định, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt hơn 98%.

tân nhựt.jpg
Lãnh đạo xã Tân Nhựt tặng giấy khen đến các tập thể, cá nhân

Cùng với đó, các mô hình ứng dụng công nghệ số được triển khai sâu rộng, nổi bật như: “Bình dân học vụ số” tại 61 ấp; 100% ấp đăng ký công trình bảo vệ môi trường.

tân nhựt 1.jpg
Lãnh đạo xã Tân Nhựt tặng giấy khen đến các tập thể, cá nhân

Dịp này, UBND xã Tân Nhựt đã tặng giấy khen đến 20 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

VĂN ANH

