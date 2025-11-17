Sức sống cơ sở

Ngày hội Đoàn kết ấm áp, lan tỏa lối sống xanh, an toàn

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025), liên khu phố 14, 15, 16 phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đến với bà con nhân dân.

Điểm nhấn nhân văn của Ngày hội là các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

CAU ONG LANH 16.jpg
Ban tổ chức trao tặng quà đến với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
CAU ONG LANH 12.jpg
Người dân phường Cầu Ông Lãnh tham quan, mua sắm gian hàng bình ổn giá tại Ngày hội

Đặc biệt, Ngày hội đã phục vụ bà con nhân dân tại gian hàng ẩm thực với hơn 200 suất ăn miễn phí (tổng kinh phí thực hiện hơn 10 triệu đồng); tổ chức gian hàng quần áo 0 đồng và gian hàng bình ổn giá với các sản phẩm thiết yếu.

CAU ONG LANH 13.jpg
Người dân tham quan, mua sắm tại "Gian hàng 0 đồng"

Tại ngày hội, Ban tổ chức cũng đã phát động phong trào xây dựng mảng xanh đô thị và trao tặng cây xanh cho liên khu phố nhằm lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, tạo lối sống xanh ở các địa bàn dân cư.

CAU ONG LANH 6.jpg
Ban tổ chức tặng cây xanh đến các khu phố
CAU ONG LANH 8.jpg
Ban tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Công dân số, Sổ tay đảng viên điện tử
CAU ONG LANH 14.jpg

Bên cạnh đó, Ban tổ chức Ngày hội còn phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo, nạn “bắt cóc online”; hướng dẫn hơn người dân cài đặt ứng dụng Công dân số, Sổ tay đảng viên điện tử…

CAU ONG LANH 5.jpg
Người dân được tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao

Dịp này, Ban tổ chức biểu dương 9 gương “Người tốt, việc tốt” vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và phong trào tại khu dân cư.

CAU ONG LANH 15.jpg
Ban tổ chức biểu dương 9 gương “Người tốt, việc tốt” tại Ngày hội
MẠNH THẮNG

