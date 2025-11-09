Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 71 suất quà hỗ trợ người dân Cồn Hến "gánh" lũ liên tiếp

Sáng 9-11, Báo SGGP phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ, TP Huế tổ chức trao 71 suất quà cứu trợ đến các hộ dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề trong 3 đợt lũ liên tiếp vừa qua tại khu vực Cồn Hến, phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Clip Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 71 suất quà hỗ trợ người dân Cồn Hến vượt qua bão lũ

Kinh phí đợt trao quà là 40 triệu đồng được Báo SGGP trích từ nguồn 100 triệu đồng của Câu lạc bộ IT Golf HCM ủng hộ đồng bào vùng lũ ở TP Huế, thông qua sự kết nối của Báo SGGP.

Nhà dân Cồn Hến bị ngập sâu trong các đợt mưa lũ vừa qua

Ngoài 70 suất quà (500.000 đồng/suất) trao tập trung đến các hộ dân khu vực Cồn Hến tại Trường Mầm non Vỹ Dạ, phóng viên Báo SGGP và đại diện chính quyền địa phương còn đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao 5 triệu đồng Báo SGGP hỗ trợ gia đình ông Trương Văn Khanh (trú 17/95 kiệt 7 đường Ưng Bình, phường Vỹ Dạ).

Chính quyền phường Vỹ Dạ tiếp nhận 71 suất quà Báo SGGP hỗ trợ người dân Cồn Hến

Gia đình ông Khanh là hộ nghèo, vợ bị bệnh phải nằm liệt hơn 10 năm nay nên mọi chi phí trong gia đình đều trông chờ từ nguồn thu nhập đạp xích lô, phụ thợ hồ của ông Khanh. Mới đây, ông Khanh lại chẳng may bị phát bệnh, phải nhập viện cấp cứu trong lúc lũ sông Hương vượt báo động 3. Khi ông Khanh đi cấp cứu, vợ ông được chính quyền địa phương và bà con hàng xóm đưa đi sơ tán, nước dâng cao khoảng 2m đã khiến mọi đồ đạc trong nhà bị hư hỏng.

Cồn Hến là "đảo nhỏ" giữa sông Hương, nổi tiếng với nghề cào hến và món cơm hến, bún hến. Đây là địa bàn thấp trũng nhất TP Huế nên khi lũ sông Hương vượt báo động 2, cả Cồn Hến bị lũ bủa vây tứ bề khiến cuộc sống hàng ngàn người dân, chủ yếu là người lao động nghèo, gặp muôn vàn khó khăn. Chưa dừng lại, lũ dữ ập về, Cồn Hến bị cắt đứt về giao thông khi chiếc cầu sắt duy nhất nối Cồn Hến với phía bên kia của phường Vỹ Dạ bị nước lũ tràn qua...

Báo SGGP trao quà cứu trợ bà con bị ảnh hưởng nặng nề vì lũ chồng lũ ở khu vực Cồn Hến, phường Vỹ Dạ, TP Huế

Đại diện các hộ nhận quà, bà Nguyễn Thị Hải Bằng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ đã cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Báo SGGP. Đồng thời cho biết Báo SGGP là đơn vị luôn đồng hành cùng chính quyền và người dân phường Vỹ Dạ nói chung và khu vực Cồn Hến nói riêng trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là trong thời điểm người dân đang gồng mình khắc phục hậu quả sau các đợt mưa lũ liên tiếp.

“Những phần quà cứu trợ chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Báo SGGP và bạn đọc đối với người dân đang gặp nhiều khó khăn. Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, động viên các hộ nghèo, cận nghèo, ốm đau bệnh tật vượt qua khó khăn. Qua đó, tạo thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vỹ Dạ tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa cuộc sống của bà con trở lại bình thường", bà Nguyễn Thị Hải Bằng cho biết.

