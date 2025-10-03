Bão số 11 đã vào Biển Đông, đất liền chuẩn bị ứng phó

Cơ quan khí tượng của Việt Nam thông tin, chiều nay 3-10, cơn bão thứ 11 (bão Matmo) đã vào Biển Đông và sẽ đổ bộ đất liền Bắc bộ. Trong khi đó, cập nhật đến chiều nay, 67 người đã chết và mất tích do bão số 10.

Bão số 11 đã vượt qua Philippines vào Biển Đông chiều 3-10

Chiều tối 3-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bão Matmo đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025.

Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 17 độ vĩ bắc và 120 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão cấp 10 tức 89-102km/giờ, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, tâm bão sẽ hướng về khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và tăng cấp độ lên cấp 12, giật cấp 15.

Ngày 5-10, tâm bão sẽ vào khu vực Bắc vịnh Bắc bộ. Cường độ của bão lúc này giảm còn cấp 11, giật cấp 14. Ngày 6-10, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ, đi vào đất liền của khu vực Đông Bắc bộ.

Ảnh vệ tinh tâm bão số 11 lúc 19 giờ 20 ngày 3-10

Các cơ quan khí tượng của Mỹ và Nhật Bản cũng có cảnh báo tương tự.

67 người chết và mất tích do ảnh hưởng bão số 10

Cập nhật đến 17 giờ ngày 3-10 từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở và dông lốc sau bão đã làm 67 người chết và mất tích.

Trong đó, 53 người thiệt mạng chủ yếu do lũ cuốn, sạt lở đất và dông lốc tại các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Hiện còn 14 người mất tích, tập trung ở Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Trị.

Nhiều nơi ở tỉnh Tuyên Quang vẫn ngổn ngang rác sau khi lũ rút, ngày 3-10. Ảnh: LÊ NA

Về kinh tế, tổng thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 16.510 tỷ đồng. Các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm: Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.136 tỷ đồng, cùng nhiều địa phương khác từ Quảng Trị, Ninh Bình đến Đà Nẵng.

PHÚC HẬU