Đêm nay 3-10, tâm bão Matmo vào Biển Đông

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định sáng mai 4-10, tâm bão Matmo (bão số 11) vào Biển Đông. Tuy nhiên, một số mô hình của quốc tế nhận định ngay đêm nay 3-10 (theo giờ Việt Nam), tâm bão sẽ vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay 3-10, tâm bão Matmo ở khoảng 16,3 độ vĩ Bắc và 122,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vào 7 giờ sáng nay là cấp 9-10, tức 75-102km/giờ, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Cập nhật vị trí bão Matmo sáng 3-10

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, sáng mai 4-10, tâm bão sẽ đi vào Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc khoảng 750km về phía Đông Nam. Khi vào Biển Đông, bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 10-11, giật cấp 14. Đến sáng 5-10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ, tiến gần bán đảo Lôi Châu, mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Đến sáng 6-10, bão tiến vào khu vực Bắc vịnh Bắc bộ, cường độ còn cấp 10, giật cấp 13 và có xu hướng suy yếu dần. Các chuyên gia khí tượng của Việt Nam cho rằng hiện tại, bão số 11 (Matmo) có nét giống bão số 9 vừa qua.

Ảnh vệ tinh tâm bão Matmo lúc 9 giờ ngày 3-10

Các mô hình dự báo quốc tế cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) cũng như mô hình toàn cầu GFS đều dự báo bão Matmo sau khi vượt qua đảo Luzon sẽ mạnh lên khi vào Biển Đông (từ tối 3-10 theo giờ Việt Nam) nhờ nhiệt độ nước biển cao và điều kiện khí quyển thuận lợi. Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) sáng 3-10 đã nâng cấp Matmo lên mức bão nhiệt đới mạnh, đồng thời phát cảnh báo gió mạnh và mưa lớn cho khu vực miền Bắc nước này.

Hà Nội sáng nay 3-10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam, trên Biển Đông, từ trưa và chiều 3-10, vùng biển Đông Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ ngày 4 đến 5-10, vùng biển phía Bắc Biển Đông có khả năng chịu gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

PHÚC HẬU