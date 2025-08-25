Xã hội

Bão số 5 đã vào bờ

Từ 14 giờ hôm nay, 25-8, tâm bão số 5 đã vào bờ biển các tỉnh Bắc Trung bộ, tâm điểm là tỉnh Nghệ An.

Tâm bão số 5 đã vào đất liền. Cập nhật lúc 14 giờ ngày 25-8

Cập nhật đến 14 giờ ngày 25-8, tâm bão số 5 đã vào tới đất liền Bắc Trung bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc đổ bộ vẫn đạt cấp 13, khoảng 134-149km/giờ, giật cấp 16.

Ghi nhận của PV Báo SGGP, từ lúc 11 giờ đến hơn 14 giờ chiều nay, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc mưa như trút, không ngớt.

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều khu vực ven biển và đồng bằng Bắc bộ, ven biển Bắc Trung bộ có gió mạnh, mưa lớn và nước dâng cao.

Ghi nhận tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An lúc hơn 15 giờ, gió và mưa có phần dịu hơn. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tại trạm khí tượng Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) gió cấp 7, giật cấp 10; Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) gió cấp 6, giật cấp 8; Văn Lý (tỉnh Ninh Bình) gió cấp 8, giật cấp 9. Khu vực tỉnh Nghệ An có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại Diễn Châu; cấp 7, giật cấp 12 tại Quỳnh Lưu; cấp 8, giật cấp 11 tại Hòn Ngư.

Hà Tĩnh cũng đã có gió cấp 7, giật cấp 9 tại Hoành Sơn; cấp 7, giật cấp 11 tại Kỳ Anh; gió giật cấp 8 tại Cẩm Nhượng. Trên đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngày lúc này, tại phường Cửa Lò, gió đã ngớt nhưng sóng biển dâng cao. Ảnh: DUY CƯỜNG
Ngày lúc này, tại phường Cửa Lò, gió đã ngớt nhưng sóng biển dâng cao. Ảnh: DUY CƯỜNG

Trao đổi với báo chí trưa 25-8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, sau khi bão số 5 đổ bộ, mưa rất lớn bao trùm cả Bắc bộ và Trung bộ do đĩa mây lớn đưa vào đất liền từ bão số 5.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin mưa lớn tiếp tục bao trùm nhiều khu vực từ chiều 25-8 đến hết ngày 26-8. Trung du và đồng bằng Bắc bộ, Lào Cai, Sơn La cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, nhiều nơi trên 250mm.

Đĩa mây lớn quần thảo ở Bắc Trung bộ, chiều 25-8. Ảnh vệ tinh

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị dự báo mưa rất to, tổng lượng mưa 150-350mm, có nơi vượt 500mm, kèm cảnh báo mưa cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ. Khu vực Hà Nội trong 2 ngày 25 và 26-8 xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông; Đà Nẵng có lúc có mưa rào; TPHCM có mưa và dông tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chiều 25 đến 27-8, khu vực Thượng Lào và Trung Lào có mưa lớn với lượng mưa 100-250mm, cục bộ ở Trung Lào có nơi vượt 500mm, nguy cơ cao lũ quét, ngập lụt.

Nhiều tuyến đường tại Nghệ An bị ngập. Ảnh: DUY CƯỜNG

>> Hình ảnh ghi nhận tại Nghệ An, Hà Tĩnh:

