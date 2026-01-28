Báo Xuân trong thời đại số

Ngày 28-1, tại Đường sách TPHCM diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số”, kéo dài từ ngày 28-1 đến ngày 1-2.

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức, như một cách lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp, nhất là trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 đang cận kề.

Ý tưởng triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” đến từ nhà báo Trung Nghĩa, cũng là Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM nhiệm kỳ 2023-2024. Theo chia sẻ của nhà báo Trung Nghĩa, anh vốn yêu thích đọc sách báo, cộng tác viết báo Xuân từ thời còn là học trò, sau này lớn lên trở thành nhà báo và có nhiều bài được đăng trên báo Xuân. Những năm gần đây, anh sưu tầm bìa báo Xuân và đăng tải lên mạng xã hội, như một cách “triển lãm online” để mọi người cùng xem các giai phẩm Xuân.

Các khách mời thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm "Báo Xuân tiến bước trong thời đại số"

“Từ đó, tôi nghĩ ra ý tưởng tổ chức triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” để góp phần tôn vinh các giai phẩm Xuân xưa và nay - một sản phẩm báo chí mang tính văn hóa truyền thống, có ý nghĩa đặc biệt của báo chí đương đại”, nhà báo Trung Nghĩa chia sẻ.

Hình ảnh bìa Báo Xuân Sài Gòn Giải Phóng qua các năm, đang được trưng bày tại Đường sách TPHCM

Hình ảnh bìa Báo Xuân Sài Gòn Giải Phóng năm Bính Thìn 1976

Triển lãm ghi nhận truyền thống các giai phẩm Xuân xưa và nay, khẳng định sức sống bền bỉ và sự tiến hóa không ngừng của nền báo chí Việt Nam trên hành trình bảo tồn giá trị văn hóa cốt lõi, hội nhập cùng thời đại số - kỷ nguyên mới để tiếp cận thế hệ độc giả trẻ, sinh viên, học sinh hôm nay.

Triển lãm có 3 cụm chủ đề nội dung: Bìa báo Xuân Việt Nam thế kỷ 19 số hóa, bao gồm bìa báo Xuân Nam Phong số Tết Mậu Ngọ 1918, được xem là báo Xuân đầu tiên của Việt Nam; triển lãm “Bìa báo Xuân qua nửa thế kỷ” số hóa, mang tính tuyển chọn đại diện từ các báo như Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, Báo Người Lao Động, Báo Giác Ngộ, Báo Công giáo và Dân tộc… Trong đó, đặc biệt có bìa báo Xuân đầu tiên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Báo Giác Ngộ và Báo Công giáo và Dân tộc (Báo Xuân Bính Thìn 1976)…

Bạn đọc háo hức xem lại những trang báo Xuân đang được trưng bày tại Đường sách TPHCM

Trong khuôn khổ chương trình, bàn tròn “Báo Xuân tiến bước thời đại số” đã diễn ra với sự tham gia của các khách mời: ông Trần Đình Ba, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM; nhà báo Lê Hữu Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Công giáo và Dân tộc; nhà báo Trung Nghĩa và Á hậu quốc tế Thúy Vân, Đại sứ văn hóa đọc TPHCM 2023-2024.

Các khách mời tham gia bàn tròn “Báo Xuân tiến bước thời đại số”

Tại chương trình, các khách mời đã cùng chia sẻ về tình yêu, kỷ niệm của mình với những trang báo Xuân. Trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, việc số hóa những trang báo Xuân được các khách mời đồng thuận hưởng ứng, như một cách bắt nhịp và đáp ứng với nhu cầu đọc và tìm hiểu thông tin của độc giả ngày hôm nay.

Bên cạnh triển lãm, tại Đường sách TPHCM cũng đang trưng bày kệ đọc giai phẩm Báo Xuân Bính Ngọ 2026, phục vụ công chúng đọc miễn phí tại chỗ trên 20 ấn phẩm báo Xuân mới nhất từ các báo chí Trung ương và địa phương các tỉnh thành.

QUỲNH YÊN