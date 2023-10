Bắt 2 nghi can liên quan vụ chủ vựa trái cây chợ đầu mối Thủ Đức chết bất thường

Qua truy xét, công an đã bắt giữ được 2 nghi can liên quan vụ chủ vựa trái cây chợ đầu mối Thủ Đức chết bất thường ở dạ cầu đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM).

Liên quan vụ “Chủ vựa trái cây chợ đầu mối Thủ Đức chết bất thường ở dạ cầu” như Báo SGGP đã thông tin, chiều 18-10, Công an TP Thủ Đức cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ được 2 nghi can có liên quan.

Bước đầu, 2 nghi can khai đã trộm một số tài sản trên xe ô tô của ông C.H.V. (sinh năm 1972, ngụ TP Thủ Đức) khi ông này đang dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh. Sau đó, ông V. quay lại phát hiện sự việc nên cả 2 bỏ chạy.

Trong lúc truy đuổi, ông V. lọt vào khe đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM). Sau đó, ông V. rớt xuống dưới tử vong.

Trước đó, sáng 17-10, người dân phát hiện ở bãi đất trống dưới dạ cầu đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, ông V. nằm bất động nên báo công an.

Công an có mặt xác định ông V. đã tử vong từ trước. Ông V. là chủ vựa bán trái cây ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Qua khám nghiệm, công an phát hiện xe ô tô màu đỏ (không có người lái) đậu trên đường cao tốc, hướng TPHCM đi tỉnh Đồng Nai, cách nơi phát hiện thi thể ông V. khoảng 100m.