Lên mạng xúc phạm vợ cũ, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 24-8, Công an phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.H. (sinh năm 1988, ngụ khu phố Phú Trung), do cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân.

Công an phường Bình Long làm việc với ông H.

Theo đó, từ ngày 3 đến 6-7-2025, do mâu thuẫn trong việc giải quyết tranh chấp quyền nuôi con, ông H. sử dụng tài khoản Facebook “Phương Phạm” đăng tải thông tin, hình ảnh kèm bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà T.H.T. (sinh năm 1988, vợ cũ ông H., ngụ tại khu phố Phú An, phường Bình Long) và những người trong gia đình bà T.

Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa, gỡ bỏ các bài viết trên Facebook “Phương Phạm” và cam kết không tái phạm.

Công an phường Bình Long đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. về hành vi “Cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân”, với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

HOÀNG BẮC

