Bắt cha dượng giao cấu với con riêng của "vợ hờ"

Chiều 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Bi (sinh năm 1969, ngụ khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.