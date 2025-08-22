Xử lý nghiêm đối tượng "thông chốt" vào lực lượng làm nhiệm vụ A80

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) vào tối 21-8. ‎

Theo Công an TP Hà Nội, sự việc xảy ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 21-8, đối tượng Nguyễn Bá Hoài Nam (sinh năm 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2007; trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hình ảnh 2 đối tượng lao xe máy vào tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng. Tuy nhiên 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công TP Hà Nội) làm đồng chí Công và 2 đối tượng ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 đối tượng vào bệnh viện cấp cứu. Bước đầu xác định, Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Công an TP Hà Nội cho hay, hành vi của các đối tượng hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với Đại úy Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

ĐỖ TRUNG