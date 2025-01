Nhận đề nghị hỗ trợ bắt đối tượng trốn khỏi trại tạm giữ của Công an huyện Bình Chánh, lực lượng CSGT đã chốt chặn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, chặn xe khách và bắt giữ được người này.

Chiều 19-1, Cục CSGT (C08), Bộ Công an cùng Đội CSGT Cát Lái của Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM đã bàn giao Nguyễn Tú Kiệt (sinh năm 2006, ngụ tỉnh Tiền Giang) cho Công an huyện Bình Chánh để điều tra, xử lý theo quy định.

Sáng cùng ngày, Cục C08 và Đội CSGT Cát Lái nhận đề nghị của Công an huyện Bình Chánh về việc phối hợp bắt Kiệt trốn khỏi trại tạm giữ của công an huyện này. Qua đó, công an phát hiện Kiệt nghi đang đi trên xe khách trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Kiệt là người manh động, liều lĩnh nên các đơn vị lên phương án chặn xe để bắt mà vẫn đảm bảo an toàn cho người dân và không gây ảnh hưởng tới giao thông trên cao tốc.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, công an chặn được xe khách trên tại Km11 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua TP Thủ Đức, TPHCM) và bắt giữ Kiệt.

Ngày 29-12-2024, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Kiệt để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Theo điều tra, ngày 26-12, anh D. (sinh năm 2006, ngụ tỉnh An Giang) lên mạng, vào nhóm mua bán xe máy, có trò chuyện với Kiệt và hẹn để coi xe tại khu vực Suối Tiên (TP Thủ Đức). Kiệt tại công an Khi gặp mặt, Kiệt lấy xe máy của anh D. chở người này về huyện Bình Chánh để coi xe máy “xịn” mà Kiệt đòi bán. Khi đi tới Quốc lộ 1 (xã Bình Chánh), Kiệt vờ làm rớt dép và nhờ anh D. xuống lấy giúp. Anh D. xuống xe, Kiệt lái xe máy của anh này tẩu thoát. Nạn nhân tới công an trình báo. Hai ngày sau, Kiệt bị công an bắt giữ.

CHÍ THẠCH