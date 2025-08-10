Hà Nội: Khởi tố 31 người trong vụ tổ chức "bay lắc" tại quán Karaoke Hoàng Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 31 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Che giấu tội phạm” trong vụ tổ chức “bay lắc” tại quán karaoke Hoàng Kim.

Ngày 10-8, Công an TP Hà Nội thông tin, ngoài việc khởi tố 31 đối tượng, đơn vị đang tạm giữ nhiều đối tượng tổ chức, sử dụng ma túy trong quán karaoke “chui”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Kim do Đặng Thị Hồng Linh (sinh năm 1990, trú tại Hà Nội) làm chủ, có hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đặng Thị Hồng Linh (sinh năm 1990, trú tại Hà Nội) được xác định là người cầm đầu việc tổ chức sử dụng ma túy

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, đối tượng Linh cho thay biển quán karaoke thành quán bia Hoàng Kim và mở bán bia vào ban ngày, buổi tối quán đóng cửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn hoạt động kinh doanh karaoke với mục đích phục vụ khách đến “bay lắc”.

Đặng Thị Hồng Linh Đối còn thuê thêm một căn nhà bên cạnh quán Hoàng Kim kinh doanh nhà nghỉ để khách có thể di chuyển giữa hai nơi nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 41 người (26 nhân viên, 15 khách), trong đó phát hiện 33 người dương tính với ma túy (18 nhân viên, 15 khách), thu giữ 82,22g ketamin; 251,86g methamphetamine; 4,61g MDMA và nhiều vật dụng khác liên quan tới ma túy.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội, đã khởi tố 31 người về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”. Trong đó, Đặng Thị Hồng Linh và 6 nhân viên của quán bị khởi tố về hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 24 người là khách đến sử dụng trái phép chất ma túy bị khởi tố về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

ĐỖ TRUNG