Bắt giữ đối tượng làm giả 29 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 17-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng có hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng T.P.Q (sinh năm 1995, thường trú tại tổ 8, khu phố 7, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng T.P.Q. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định được đối tượng T.P.Q sử dụng giấy CMND mang tên Nguyễn Phước Đức (sinh ngày 19-6-1982, thường trú tại Phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) và Trần Quốc Trạng (sinh ngày 10-12-1993, thường trú tại xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) rồi dán ảnh của T.P.Q vào các giấy CMND này.

T.P.Q sử dụng CMND trên để đăng ký mở tài khoản tại Viettinbank Chi nhánh Đông Sài Gòn và VPbank; sử dụng số điện thoại sim rác để liên lạc với người có nhu cầu làm giả tài liệu.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2023 đến tháng 7-2023, T.P.Q đã nhận tiền từ bị can Huỳnh Ngọc Thu để làm giả 29 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan và đề nghị ai là bị hại hoặc có liên quan đến thủ đoạn phạm tội như trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp giải quyết.

NGUYỄN TRANG