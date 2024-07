Bắt người đàn ông gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Lê Văn Tình (giữa) lúc bị đưa về trụ sở công an

Ngày 17-7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã bàn giao Lê Văn Tình (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tình là người bị Công an huyện Cần Giuộc truy nã về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, chiều 16-7, Tổ công tác 363 của Công an TP Thủ Đức tuần tra ở đường Võ Trường Toản (phường Linh Trung) phát hiện người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, người này không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, căn cước công dân và nghi vấn dùng ma túy nên đưa về trụ sở.

Tại công an, người đàn ông không chịu khai báo. Qua xác minh, công an xác định người này là Lê Văn Tình và đang bị Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An truy nã về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cụ thể, chiều 7-8-2022, Tình lái xe máy chạy trên Tỉnh lộ 835B, hướng từ ngã ba Gò Đen đi ngã tư Phước Lý. Khi đến đoạn đường thuộc xã Phước Lý, Tình lái xe thiếu chú ý quan sát dẫn đến va chạm với xe máy do bà L.T.M.T. (sinh năm 1975, ngụ tỉnh Bạc Liêu) điều khiển.

Vụ việc khiến bà T. bị thương nặng được đưa cấp cứu ở bệnh viện. Hai ngày sau, bà T. tử vong do chấn thương sọ não. Công an xác định, Tình vi phạm nồng độ cồn kịch khung 0,933mg/l khí thở.

Trong thời gian cơ quan chức năng thực hiện thủ tục, Tình đã bỏ trốn nên Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ra quyết định truy nã.

TRUNG DŨNG