Khởi tố, bắt tạm giam nguyên kiểm sát viên vì làm sai lệch hồ sơ vụ án

Ngày 24-6, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội, để điều tra về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Bị can Lê Thị Hồng Nhung (áo nâu). Ảnh: Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Theo kết quả điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, cơ quan chức năng đã thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Qua kiểm tra, cơ quan điều tra phát hiện có 2 bản kết luận điều tra vụ án hình sự cùng số, cùng ngày, tháng, năm ban hành, nhưng khác nhau về hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền đánh bạc giữa 2 bản kết luận chênh lệch hơn 89 tỷ đồng và không được hội đồng xét xử tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm, bị can Lê Thị Hồng Nhung bị cáo buộc đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, hành vi của bị can Lê Thị Hồng Nhung dẫn đến việc truy tố của Viện KSND TP Hà Nội và phiên xét xử sơ thẩm của TAND TP Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc cũng như số tiền đánh bạc của các bị can.

GIA KHÁNH