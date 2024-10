Bắt tài xế ô tô đạp ga bỏ chạy làm cánh cửa đập vào mặt công an

Liên quan tới vụ “ Tài xế ô tô đạp ga bỏ chạy làm cánh cửa đập vào mặt công an ” như Báo SGGP đã thông tin, tối 28-10, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã bắt giữ N.A.T. (sinh năm 1981, ngụ TPHCM) là tài xế xe ô tô gây ra vụ việc.

Bước đầu, T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo đó, khoảng 0 giờ 25 ngày 27-10, ông Đ.C.B. (sinh năm 1993, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe gắn máy chở vợ đi đến trước địa chỉ số 924 – 927 đường Phan Văn Trị (phường 7, quận Gò Vấp) thì xảy ra va chạm với xe ô tô 4 chỗ do T. điều khiển.

Sau va chạm cả 2 vợ chồng ông B. ngã xuống đường, xây xát nhẹ. Một lúc sau, ông B. gọi điện báo công an.

Hình ảnh vụ việc

Nhận tin, Công an phường 7 (quận Gò Vấp) đã cử cán bộ xuống hiện trường, đồng thời báo sự việc về Đội CSGT-TT Công an quận Gò Vấp để phối hợp xử lý vụ việc. Khi công an có mặt, vợ chồng ông B. đã rời khỏi hiện trường, đến bệnh viện để xử lý vết thương.

Thời điểm này, cán bộ Công an phường 7 đến gần, yêu cầu T. xuống xe để làm việc nhưng người này không chấp hành; sau đó đột ngột lái xe ô tô tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường trong khi cửa xe còn mở.

Vụ việc khiến cửa xe va chạm nhẹ vào mặt của cán bộ công an làm xây xát nhẹ. Hiện sức khoẻ của người này đã ổn định. Riêng T. lái xe rời khỏi hiện trường.

Công an lấy lời khai T..

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã cử cán bộ đến bệnh viện để nắm tình hình sức khoẻ của vợ chồng ông B. và biết cả 2 chỉ bị trầy xước ngoài da.

Tối 28-10, công an đã bắt giữ T. và đưa về làm việc, tập trung làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

CHÍ THẠCH