Bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan vụ “hỗn chiến” do tranh chấp nương

Ngày 18-4, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 7 đối tượng liên quan vụ “hỗn chiến” vì tranh chấp nương.