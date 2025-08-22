Tạm giữ 2 đối tượng lao xe vào cảnh sát đang làm nhiệm vụ A80

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội có quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng lao xe vào cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80), để điều tra hành vi "Giết người".

Hình ảnh ghi lại vụ việc 2 đối tượng lao xe vào cảnh sát đang làm nhiệm vụ

Chiều 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân (cùng sinh năm 2007, cùng trú tại Hà Nội), để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, lúc 20 giờ 10 phút ngày 21-8 (thời điểm các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho buổi tổng hợp luyện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9), Nguyễn Bá Hoàng Nam điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân, không đội nón bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội), làm Đại úy Công và 2 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 đối tượng vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu xác định, Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; đồng thời trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công

Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công, vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thông tin mới nhất, hiện Đại úy Lê Đình Công đã qua cơn nguy kịch và đang tích cực được điều trị, phục hồi sức khỏe.

Công an TP Hà Nội cho hay, hành vi của các đối tượng hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

ĐỖ TRUNG