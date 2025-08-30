Bắt tạm giam chủ và nhân viên quán massage ở Đắk Lắk hoạt động mại dâm

Ngày 30-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm chủ và nhân viên của 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm.

Lực lượng công an làm việc với các đối tượng liên quan tại cơ sở massage Thanh Hằng

Trong đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hồ Công Định (sinh năm 1981, chủ cơ sở Massage Thanh Hằng), cùng 2 nhân viên Nguyễn Hữu Thành (sinh năm 1991, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 2003, trú tại tỉnh Quảng Ngãi), để điều tra hành “Chứa mại dâm”.

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Diễm (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Vũ Thị Hoài Thương (2006, trú tại xã Ea Rôk, tỉnh Đắk Lắk), cùng là nhân viên của cơ sở Massage Yoko, để điều tra hành vi “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, đêm 17-8, lực lượng công an kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh Massage Thanh Hằng ở số 54 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, lực lượng bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 4 phòng.

Qua làm việc, các cô gái khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách, khi khách có nhu cầu sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/lần.

Lực lượng công an kiểm tra đột xuất các cơ sở massage tại Đắk Lắk

Tiếp đó, lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh Massage Yoko tại tầng 10 của khách sạn Dakruco (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, công an phát hiện ở 2 phòng đang có hoạt động mua bán dâm.

Các cô gái khai nhận, là nhân viên phục vụ massage cho khách nhưng khi khách có nhu cầu sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng/lần. Trong đó, các quản lý của cơ sở massage được chia 500 ngàn đồng/lần bán dâm.

Liên quan vụ án, cơ quan công an cũng điều tra, xử lý 6 cô gái bán dâm và 6 khách mua dâm khác.

MAI CƯỜNG