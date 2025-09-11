Bắt Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng

Ngày 11-9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (TPHCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, Đỗ Thanh Tâm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng, đẩy nhiều người vào hoàn cảnh trắng tay.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, Đỗ Thanh Tâm thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại dự án Hoàng Gia (sau này là Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia). Tâm đã dùng nhiều chiêu trò, thủ đoạn để huy động người dân gửi tiền vào công ty.

Tâm đã lập 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố để tiếp cận người cho vay vốn. Từ các văn phòng đại diện, Tâm tổ chức các buổi hội thảo, mời gọi huy động vốn của người dân tại nhiều địa phương trên cả nước. Từ các buổi hội thảo, Công ty Hoàng Gia đã đưa ra nhiều gói vay tiền với mức lợi nhuận từ 83% đến 96% trong thời gian từ 13 - 15 tháng cùng nhiều khoản tiền thưởng khác để đánh vào lòng tham của nhiều người.

Đối tượng Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan công an

Từ đó, nhiều người tin tưởng, gửi tiền vào công ty của đối tượng này. Bước đầu, cơ quan Công an xác định Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch phục vụ hoạt động huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng.

Trong đó, Tâm đã chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng và đẩy nhiều người vào hoàn cảnh trắng tay. Tính đến nay, đã có 728 bị hại ở nhiều địa phương gửi đơn tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty Hoàng Gia đến Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra.

MAI CƯỜNG