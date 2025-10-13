Bay nghiệm thu bãi đáp trực thăng tòa nhà 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175

Sáng 13-10, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân) tổ chức bay kiểm tra, nghiệm thu bãi đáp trực thăng trên nóc tòa nhà 1.000 giường (Bệnh viện Quân y 175), nhằm đánh giá chất lượng kỹ thuật và khả năng vận hành thực tế trước khi đưa vào sử dụng.

Tham dự và chỉ đạo buổi bay nghiệm thu có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong khung giờ từ 9 đến 10 giờ, trực thăng của Sư đoàn 370 đã tiến hành bay treo, cất và hạ cánh, tiếp cận bãi đáp, điều phối không lưu theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Kết quả kiểm tra cho thấy các hạng mục kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn hàng không quân sự đều đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, sẵn sàng đi vào hoạt động để cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, khẳng định việc đưa trực thăng vào phục vụ công tác cấp cứu giúp bệnh nhân được chữa trị kịp thời trong “giờ vàng”.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: KIM HUYỀN

Tòa nhà 1.000 giường thuộc Bệnh viện Quân y 175, được xây dựng trên diện tích hơn 21ha, khánh thành và đưa vào hoạt động từ ngày 26-05-2025. Công trình được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó khu sân đáp trực thăng được kết nối trực tiếp với khoa cấp cứu và hệ thống phòng mổ, giúp rút ngắn “giờ vàng” trong công tác cấp cứu, đặc biệt với bệnh nhân chuyển từ vùng biển, đảo phía Nam của Tổ quốc.

Trực thăng bay và đáp vào bãi tại nóc tòa nhà 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: KIM HUYỀN

Việc nghiệm thu bãi đáp trực thăng là bước quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175, tăng cường khả năng vận chuyển, tiếp nhận bệnh nhân từ các vùng biển đảo xa về đất liền điều trị kịp thời. Công trình đi vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực y tế quân dân mà còn củng cố niềm tin, tinh thần yên tâm bám biển của cán bộ, chiến sĩ và ngư dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trực thăng bay và đáp vào bãi tại nóc tòa nhà 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175. Thực hiện: KIM HUYỀN

KIM HUYỀN