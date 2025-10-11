Khẩn trương hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế

Ngày 10-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và đại diện các cơ quan liên quan về triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW (ngày 9-9-2025) của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, khẩn trương của Đảng ủy Bộ Y tế trong tham mưu, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW chỉ sau 1 tháng kể từ ngày ban hành. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chương trình hành động là rất quan trọng, quyết định sự thành công của nghị quyết.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tập trung sắp xếp lại hệ thống y tế tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của toàn ngành. Xây dựng mô hình trạm y tế xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe y tế ban đầu, khám, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội và quản lý bệnh tật. Ngành Y tế bám sát các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị để phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các cơ quan và địa phương liên quan để nhanh chóng hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của trạm y tế xã phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nâng cao chất lượng nhân lực y tế, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ trước mắt cần ưu tiên tập trung nguồn lực cho y tế dự phòng và y tế cơ sở; đồng thời đề nghị khẩn trương hoàn thiện quy định chế độ chính sách về chế độ tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đặc thù cho cán bộ y tế để giữ chân và thu hút nhân lực. Các trường đại học trọng điểm ưu tiên tập trung phát triển đào tạo chuyên sâu đặc thù và đào tạo nguồn lực cho y tế cơ sở...

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu, các giải pháp giảm chi phí y tế trực tiếp từ người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào năm 2030 phải được tính toán, thực hiện với lộ trình khoa học, công khai, minh bạch để đảm bảo nguồn lực bền vững cho y tế mà vẫn giảm gánh nặng tài chính cho người dân, tăng mức độ bảo vệ tài chính của Quỹ bảo hiểm y tế. Để chủ trương thực sự đi vào cuộc sống, những công tác này phải được hiện bằng quyết tâm chính trị cao nhất, với tinh thần phục vụ cao nhất.

TRẦN BÌNH