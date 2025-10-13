Lâm Đồng: Tiếp tục xử phạt nhiều cơ sở nha khoa không phép

Các cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép vừa bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt tổng cộng 225 triệu đồng.

Ngày 13-10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 5 cơ sở nha khoa gồm: nha khoa Sài Gòn, nha khoa Thịnh (xã Hàm Thuận), nha khoa Chiêu Phong (xã Tánh Linh), nha khoa Vân Smile (phường Phú Thủy), nha khoa Hoa Kỳ (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ sở nha khoa Chiêu Phong, đường 25/12, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng là một trong các cơ sở vừa bị xử phạt cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép

Mỗi cơ sở bị xử phạt 45 triệu đồng (tổng số tiền 225 triệu đồng) lý do các cơ sở này hoạt động, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép. Ngoài ra, các cơ sở còn bị đình chỉ hoạt động 18 tháng, cho đến khi được Sở Y tế Lâm Đồng cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính 12 cơ sở nha khoa hoạt động không có giấy phép.

ĐOÀN KIÊN