Bé trai 2 tuổi phải lọc máu liên tục sau vài ngày sốt

Một bệnh nhi tại TPHCM nguy kịch vì bệnh tay chân miệng, biến chứng suy hô hấp tuần hoàn. Các bác sĩ nỗ lực suốt 2 tuần mới giữ được tính mạng của trẻ.

Ngày 1-1-2026, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết vừa cứu sống một bé trai bị tay chân miệng nguy kịch.

Hai tuần trước, bé V.M.H. (2 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TPHCM) nhập viện trong tình trạng li bì, sốt hai ngày, giật mình chới với, nôn ói, nổi hồng ban mụn nước ở lòng bàn tay và chân.

Tại khoa Cấp cứu, tay chân trẻ lạnh, SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu) 86 – 88%, chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 4, suy hô hấp tuần hoàn. Kết quả xét nghiệm ghi nhận men gan tăng nhẹ, toan chuyển hóa nặng.

Ê-kíp cấp cứu lập tức đặt nội khí quản giúp thở, truyền dịch, chống sốc. Trẻ phải sử dụng thuốc vận mạch, thuốc điều hòa miễn dịch IVIG, thuốc an thần...

Dù vậy, tình trạng diễn tiến phức tạp. Bệnh nhi suy hô hấp tuần hoàn kém đáp ứng điều trị, sốt cao trên 40 độ C, mạch nhanh trên 200 lần/phút, phải lọc máu liên tục 2 đợt.

Trải qua 2 tuần điều trị căng thẳng, tình hình dần cải thiện. Trẻ giảm sốt, nhịp tim giảm còn 120 – 130 lần/phút, huyết động ổn định, cai máy thở. Hiện tại, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc được.

Bác sĩ cảnh báo, khi trẻ có một trong các dấu hiệu biến chứng bệnh tay chân miệng như: giật mình chới với, ói nhiều, sốt cao khó hạ, thở bất thường, run tay chân, đi loạng choạng, ngồi không vững, nuốt khó, da nổi bông, lơ mơ, co giật, cần phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay. Trước hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng, cần cách ly trẻ từ 7-10 ngày, nghỉ học để tránh lây lan. Các biện pháp phòng ngừa bệnh tay chân miệng gồm: rửa tay bằng xà phòng; vệ sinh cá nhân; ăn chín, uống sôi; không dùng chung đồ dùng cá nhân; rửa sạch đồ chơi, vật

