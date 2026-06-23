Bé trai sốc tim vì loại virus cảm cúm thông thường

Chỉ sau 2 ngày sốt nhẹ và nôn ói, cậu bé 11 tuổi ở An Giang đột ngột suy hô hấp, sốc tim, suy đa tạng. Tình trạng vô cùng nguy kịch, đe dọa đến tính mạng.

Ngày 23-6, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết vừa cứu sống bệnh nhi P.M.D. (11 tuổi, An Giang) sau một tháng rưỡi nỗ lực điều trị hồi sức.

Bệnh nhi P.M.D. trong thời gian được hồi sức cấp cứu (trái) và hiện tại (phải).

Bệnh sử ghi nhận, D. bị sốt nhẹ, ói nhiều lần trong khoảng 2 ngày. Gia đình tự mua thuốc không rõ loại cho con uống nhưng không cải thiện.

Trẻ mệt và khó thở, được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng suy hô hấp, huyết áp tụt. Ê-kíp lập tức hỗ trợ oxy, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch, đặt nội khí quản thở máy và chuyển bệnh nhi lên TPHCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trẻ lơ mơ, huyết áp và mạch khó ghi nhận, nhịp tim không đều. Kết quả siêu âm tim ghi nhận bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim ngày 2.

Các bác sĩ hội chẩn khẩn và quyết định thực hiện phương pháp ECMO (hồi sinh tim phổi nhân tạo). Song song đó, kết quả xét nghiệm PCR ghi nhận bệnh nhi nhiễm siêu vi Rhinovirus - một loại virus cảm cúm thông thường.

Những ngày sau đó, diễn tiến bệnh phức tạp hơn khi xuất hiện biến chứng suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận nặng. Ê-kíp phải tiến hành lọc máu liên tục 6 đợt cùng nhiều biện pháp hỗ trợ.

Trải qua gần 3 tuần chạy ECMO và chăm sóc tích cực, tim của bệnh nhi phục hồi dần. Sau gần 1 tháng rưỡi điều trị, đến nay, nhịp tim và chức năng gan thận trở về bình thường.

Theo BS-CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, viêm cơ tim do Rhinovirus rất hiếm gặp, chỉ chiếm 1%-5% các trường hợp viêm cơ tim do virus.

Virus này rất phổ biến trong cộng đồng, có thể tồn tại kéo dài nhiều tuần sau nhiễm trùng hô hấp.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo, khi trẻ bị cảm sốt, phụ huynh không nên tự ý mua thuốc mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp.

GIAO LINH