Bệnh nhân ngộ độc Xyanua tại Đồng Nai được cứu sống như thế nào?

Chiều 5-7, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cho biết đang điều trị cho bệnh nhân N.H.B.T. (18 tuổi, ngụ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) bị ngộ độc Xyanua.

Theo đó, nam thanh niên nhập viện cấp cứu vào tối 22-6 trong tình trạng hôn mê, mất tri giác đột ngột, rối loạn nhịp tim. Bác sĩ khoa cấp cứu tiến hành đặt nội khí quản cho bệnh nhân, sử dụng thuốc vận mạch và hội chẩn liên khoa. Trước tình huống bệnh nhân bị rối loạn nhịp, hôn mê, các bác sĩ nghĩ nhiều đến khả năng bị bệnh lý viêm cơ tim cấp hoặc rối loạn nhịp, liên quan yếu tố gia đình. Tuy nhiên, khai thác thông tin bệnh sử lại không phù hợp với chẩn đoán.

Thanh niên 18 tuổi được cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh vào ngày 22-6

Theo BS Nguyễn Phạm Cao Khoa, Khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, điểm nổi bật của người bệnh là tình trạng toan chuyển hoá nặng, lactate tăng cao, phù phổi, giãn đồng tử, do đó nghi ngờ khả năng nhiễm độc chất Xyanua. Đây là độc chất nguy hiểm, làm ức chế hô hấp tế bào do không sử dụng được oxy, hấp thu vào máu rất nhanh và gây tử vong.

Thời điểm này, nếu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, nguy cơ tử vong trên đường rất cao. Vì thế, ê kíp quyết định tiến hành lọc máu hấp phụ để loại bỏ độc chất. Sau 12 giờ lọc máu với hai quả lọc hấp phụ, tình trạng người bệnh cải thiện dần, giảm liều vận mạch, toan chuyển hóa và lactate cải thiện. Dịch dạ dày được lấy xét nghiệm, kết quả ghi nhận có độc chất Xyanua. Ngày 30-6, bệnh nhân cai máy thở. Tuy nhiên, người bệnh bị tiêu cơ vân, tổn thương rải rác vỏ não do độc chất Xyanua.

Sau 2 tuần điều trị, hiện nam thanh niên đã tỉnh táo, nhận biết được người nhà, thực hiện được y lệnh của bác sĩ, đang tập vật lý trị liệu do sức cơ yếu, đi lại cần người hỗ trợ. Về di chứng não, BS Nguyễn Phạm Cao Khoa kỳ vọng bệnh nhân có thể hồi phục được do trẻ tuổi, thể trạng tốt. Thực tế, nhiều trường hợp ngộ độc Xyanua bị tổn thương não rất nặng, thậm chí phải sống thực vật.

Phòng hồi sức tim mạch, Bệnh viện Lê Văn Thịnh - nơi điều trị cho bệnh nhân nhiễm độc Xyanua

Theo BS Kiều Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đây là ca ngộ độc Xyanua đầu tiên được ghi nhận tại cơ sở y tế này. “Các bác sĩ trẻ đã nhận định đúng, kịp thời xử trí và cứu được người bệnh, đồng thời tìm ra nguyên nhân dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia chống độc Bệnh viện Chợ Rẫy”, BS Kiều Ngọc Minh chia sẻ.

Trước đó, như Báo SGGP đưa tin, 5 người thân của anh N.H.B.T. cùng chung sống trong một gia đình đã chết một cách bất thường trong vòng 8 tháng. Từ tháng 10-2023 đến tháng 5- 2024, tại gia đình ông N.V.H. (ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) có 5 người tử vong gồm ông H., 2 cháu ngoại, 1 cháu nội và 1 người con rể. Triệu chứng chung đều liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Trước khi chết, các nạn nhân bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt.

Đến cuối tháng 6-2024, anh N.H.B.T. (là cháu nội của ông N.V.H.) đột ngột bị hôn mê, bất tỉnh. Sau cấp cứu, bệnh viện thông báo kết quả xét nghiệm dịch dạ dày có chất Xyanua. Nghi ngờ có khuất tất, người thân của anh N.H.B.T. đã làm đơn trình báo công an và đề nghị điều tra. Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra vụ việc, bước đầu xác định được một nghi phạm nên đã bắt giữ và đang đấu tranh làm rõ.

GIAO LINH